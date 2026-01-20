Espana agencias

Shelton supera a Humbert en un estreno exigente

Guardar

Sídney (Australia), 20 ene (EFE).- El tenista estadounidense Ben Shelton, séptimo en el ránking ATP, pasó este martes a segunda ronda del Abierto de Australia, tras derrotar en un partido exigente al francés Ugo Humbert, 33 del mundo, por 6-3, 7-6(2) y 7-6(5).

El séptimo cabeza de serie, necesitó de dos horas y 37 minutos para imponerse a Humbert y se medirá en la siguiente ronda con el australiano Dane Sweeny o el francés Gael Monfils, una vez se resuelva el cruce entre ambos.

Shelton cimentó su victoria en un servicio muy potente y en su eficacia en los puntos decisivos. Los dos primeros sets se resolvieron en sendos desempates, donde el estadounidense estuvo más firme y supo marcar diferencias con golpes ganadores y saques directos.

Humbert ofreció resistencia y logró alargar el duelo, especialmente en el tercer set, pero no consiguió romper el ritmo de Shelton cuando el partido entró en su tramo final. Con este triunfo, el estadounidense sigue adelante en Melbourne tras un estreno exigente ante un rival que le obligó a mantener la concentración hasta el último juego.

En 2025, Ben Shelton firmó la temporada más sólida de su carrera, con un salto definitivo en la élite del circuito. El estadounidense conquistó el título más importante de su palmarés al ganar el Masters 1000 de Canadá (National Bank Open) y, además, escaló en el ránking hasta situarse entre los mejores, alcanzando su mejor clasificación histórica como número 5 del mundo.

En el Abierto de Australia 2025, Shelton también dejó una actuación destacada: llegó hasta semifinales, donde fue eliminado por el italiano Jannik Sinner, actual número dos. Con ese recorrido en Melbourne, el norteamericano confirmó su crecimiento en los grandes escenarios y reforzó su condición de candidato habitual a rondas finales en 'Grand Slams'. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Azcón advierte a Alegría de que "traicionar a Aragón tiene un precio"

Jorge Azcón, líder regional del PP, lanzó duras críticas contra Pilar Alegría en un mitin en Zaragoza, acusándola de priorizar intereses de Pedro Sánchez e independentistas y anunciando que explicarán a los votantes las consecuencias de esas decisiones en los comicios

Azcón advierte a Alegría de

Fonseca cae con Spizzirri: eliminado por primera vez en una ronda inicial de un Grand Slam

Infobae

China consolida su fútbol amateur con un millón de federados, el doble que hace un año

Infobae

Las ventas de Renault en 2025 aumentaron un 3,2 %, hasta 2,3 millones de vehículos

Infobae

Vietnam se marca la meta de crecer un 10 % en los próximos cinco años en reunión clave

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de búsqueda en los vagones descarrilados, donde hay tres fallecidos

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

El accidente de tren en Adamuz deja 40 víctimas mortales y muchas incógnitas sobre las causas del descarrilamiento: “Todas las hipótesis están abiertas”

Rafael, Óscar, María...: los rostros de la tragedia de Adamuz que perdieron la vida en las vías de tren

El Gobierno ha encargado a una empresa privada un informe sobre “descarrilamientos” de trenes porque asegura que Renfe y Adif “no disponen de medios propios”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este martes 20 de enero

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 20 de enero

La UE planta cara a Trump y está dispuesta a contraatacar con aranceles de 93.000M para defender Groenlandia: “No nos dejaremos intimidar”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 enero

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”