Sánchez, pendiente del accidente de Rodalies en Gelida, traslada su solidaridad con las víctimas y familias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su cariño y solidaridad con las víctimas y familiares del accidente ferroviario en Gelida (Barcelona) en el que un tren de Rodalies ha descarrilado tras la caída de un muro de contención, provocando la muerte de una persona y decenas de heridos, al menos cuatro en estado grave.

"Muy atento a las informaciones sobre el accidente de un tren de Rodalies en Gelida", ha asegurado el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, en el que también ha señalado que está "pendiente de la evolución de la situación y el trabajo de los servicios de emergencia".

"Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias", ha concluido el presidente del Gobierno.

El tren ha descarrilado en la línea R4 de Rodalies tras la caída de un muro de contención entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida (Barcelona). Bombers de la Generalitat han confirmado además que en total había 37 personas en el convoy y una persona ha quedado atrapada.