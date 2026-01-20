Espana agencias

Sánchez, pendiente del accidente de Rodalies en Gelida, traslada su solidaridad con las víctimas y familias

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su cariño y solidaridad con las víctimas y familiares del accidente ferroviario en Gelida (Barcelona) en el que un tren de Rodalies ha descarrilado tras la caída de un muro de contención, provocando la muerte de una persona y decenas de heridos, al menos cuatro en estado grave.

"Muy atento a las informaciones sobre el accidente de un tren de Rodalies en Gelida", ha asegurado el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, en el que también ha señalado que está "pendiente de la evolución de la situación y el trabajo de los servicios de emergencia".

"Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias", ha concluido el presidente del Gobierno.

El tren ha descarrilado en la línea R4 de Rodalies tras la caída de un muro de contención entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida (Barcelona). Bombers de la Generalitat han confirmado además que en total había 37 personas en el convoy y una persona ha quedado atrapada.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Suspendida la circulación ferroviaria en la red de Rodalies tras los descarrilamientos

Infobae

Navone no puede con Medjedovic y se despide de Australia

Infobae

Los Mossos se desplazan a Gelida para iniciar la investigación del accidente de tren

Infobae

Auger Aliassme se retira lesionado; Borges, a segunda ronda

Infobae

Sánchez sigue la evolución del accidente de Gelida y se solidariza con las víctimas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Descarrilan dos trenes de Rodalies

Descarrilan dos trenes de Rodalies en Cataluña en plena borrasca Harry: se registra una treintena de heridos y muere un maquinista

Los primeros segundos del Iryo accidentado en Adamuz: la llamada del maquinista al centro de mando de Adif en Atocha registrada en la ‘caja negra’

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: el número de víctimas mortales asciende a 42

Alerta roja de la AEMET por el temporal en Cataluña, en directo: sigue la última hora del riesgo de inundaciones en Girona por la borrasca Harry

El servicio de Rodalies en Cataluña se suspende por completo “hasta nuevo aviso”

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

El Tribunal Supremo da la razón al Gobierno sobre los topes a la subida del precio del alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

La UE quiere vetar a Huawei y ZTE de las redes de telecomunicaciones europeas por “riesgos a la democracia y la economía”

DEPORTES

El Real Madrid consigue cambiar

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos