Espana agencias

Diez comunidades en alerta por oleaje, lluvias, vientos y nevadas, con cuatro en naranja

Guardar

Madrid, 20 ene (EFE).- Diez comunidades autónomas están hoy en alerta por temporal marítimo, lluvias, vientos, nevadas y/o aludes, de las cuales Baleares, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, así como la ciudad autónoma de Melilla, se encuentran en nivel naranja (peligro importante) por alguna o varias de dichas inclemencias.

Está en naranja por temporal marítimo todo el litoral norte peninsular mediterráneo hasta Alicante, junto con buena parte de Baleares, Galicia y la ciudad autónoma de Melilla. También están en alerta naranja por mala mar Cataluña y Comunidad Valenciana.

En el Ampurdán y en el litoral de Tarragona se podrán alcanzar olas de hasta 10 metros por vientos marinos de hasta 70 kilómetros por hora.

En el caso de la sierra Tramontana en Mallorca, las olas podrán llegar a alturas de 12 metros, al igual que en Menorca, aunque en general serán muy altas en todo el archipiélago.

Cataluña además de estar en naranja por oleaje, se encuentra en dicho nivel por fuertes lluvias.

En el Ampurdán y el prelitoral y litoral sur de Girona se acumularán más de 120 litros por metro cuadrado en doce horas; localmente podrán superarse los 180 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Asimismo, la comunidad catalana está en aviso aunque amarillo (peligro bajo) por nevadas, viento y aludes.

A su vez, Galicia además de la alerta naranja por mala mar está en amarillo por lluvias, al igual que Baleares que además tiene activada la alerta amarilla por viento.

La Comunidad Valenciana en naranja por temporal marítimo está además en amarillo por lluvias, nevadas y viento, y la ciudad autónoma de Melilla está en alerta amarilla por viento además de naranja por mala mar.

A estas comunidades se suman con alertas en nivel amarillo las siguientes: Andalucía y región de Murcia (viento y temporal marítimo); Aragón (viento, nevadas y aludes); Asturias, Cantabria y País Vasco (mala mar).

Se registrarán lluvias de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora en islas como Ibiza y Formentera, lo que ha activado avisos amarillos.

Se superarán los 20 litros por metro cuadrado de lluvias en una hora en amplias zonas de Girona.

También en el prepirineo de Barcelona, en donde los acumulados serán de más de 60 litros por metro cuadrado en una hora en el trascurso de 12 horas y de más de 80 litros por metro cuadrado en el Pirineo de Girona.

Habrá nevadas que dejarán más de 10 centímetros de espesor en zonas de Teruel y en el interior norte de Castellón y en zonas del Pirineo.

Las rachas de viento serán de 70 kilómetros por hora de forma extensa en áreas del Mediterráneo; de hasta 80 kilómetros por hora en islas como Ibiza y Formentera.

En el Pirineo catalán y prepirineo de Barcelona hay aviso amarillo de aludes con nivel de peligro 4. El aviso excluye a la franja norte de la Pallaresa. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Alhama opone resistencia ante el líder Barça, que vence en Lorca por 0-

Infobae

El Athletic, plagado de bajas para todas las competiciones

Infobae

La neerlandesa Lucinda Brand gana la Copa del Mundo tras imponerse en Benidorm

Infobae

El Carnaval de Cádiz retoma su concurso tras la suspensión por las víctimas de Adamuz

Infobae

Caída general de la red eléctrica en La Gomera

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así funciona el botón SOS

Así funciona el botón SOS de tu coche

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: asciende a 41 la cifra de muertos

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

El accidente de tren en Adamuz deja 41 víctimas mortales y muchas incógnitas sobre las causas del descarrilamiento: “Todas las hipótesis están abiertas”

Rafael, Óscar, María...: los rostros de la tragedia de Adamuz que perdieron la vida en las vías de tren

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este martes 20 de enero

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 20 de enero

La UE planta cara a Trump y está dispuesta a contraatacar con aranceles de 93.000M para defender Groenlandia: “No nos dejaremos intimidar”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 enero

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”