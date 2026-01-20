Diez comunidades en alerta por oleaje, lluvias, vientos y nevadas, con cuatro en naranja

Madrid, 20 ene (EFE).- Diez comunidades autónomas están hoy en alerta por temporal marítimo, lluvias, vientos, nevadas y/o aludes, de las cuales Baleares, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, así como la ciudad autónoma de Melilla, se encuentran en nivel naranja (peligro importante) por alguna o varias de dichas inclemencias.

Está en naranja por temporal marítimo todo el litoral norte peninsular mediterráneo hasta Alicante, junto con buena parte de Baleares, Galicia y la ciudad autónoma de Melilla. También están en alerta naranja por mala mar Cataluña y Comunidad Valenciana.

En el Ampurdán y en el litoral de Tarragona se podrán alcanzar olas de hasta 10 metros por vientos marinos de hasta 70 kilómetros por hora.

En el caso de la sierra Tramontana en Mallorca, las olas podrán llegar a alturas de 12 metros, al igual que en Menorca, aunque en general serán muy altas en todo el archipiélago.

Cataluña además de estar en naranja por oleaje, se encuentra en dicho nivel por fuertes lluvias.

En el Ampurdán y el prelitoral y litoral sur de Girona se acumularán más de 120 litros por metro cuadrado en doce horas; localmente podrán superarse los 180 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Asimismo, la comunidad catalana está en aviso aunque amarillo (peligro bajo) por nevadas, viento y aludes.

A su vez, Galicia además de la alerta naranja por mala mar está en amarillo por lluvias, al igual que Baleares que además tiene activada la alerta amarilla por viento.

La Comunidad Valenciana en naranja por temporal marítimo está además en amarillo por lluvias, nevadas y viento, y la ciudad autónoma de Melilla está en alerta amarilla por viento además de naranja por mala mar.

A estas comunidades se suman con alertas en nivel amarillo las siguientes: Andalucía y región de Murcia (viento y temporal marítimo); Aragón (viento, nevadas y aludes); Asturias, Cantabria y País Vasco (mala mar).

Se registrarán lluvias de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora en islas como Ibiza y Formentera, lo que ha activado avisos amarillos.

Se superarán los 20 litros por metro cuadrado de lluvias en una hora en amplias zonas de Girona.

También en el prepirineo de Barcelona, en donde los acumulados serán de más de 60 litros por metro cuadrado en una hora en el trascurso de 12 horas y de más de 80 litros por metro cuadrado en el Pirineo de Girona.

Habrá nevadas que dejarán más de 10 centímetros de espesor en zonas de Teruel y en el interior norte de Castellón y en zonas del Pirineo.

Las rachas de viento serán de 70 kilómetros por hora de forma extensa en áreas del Mediterráneo; de hasta 80 kilómetros por hora en islas como Ibiza y Formentera.

En el Pirineo catalán y prepirineo de Barcelona hay aviso amarillo de aludes con nivel de peligro 4. El aviso excluye a la franja norte de la Pallaresa. EFE