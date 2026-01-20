BDO Abogados refuerza el área de Derecho Laboral en Valencia con la incorporación de Juan Antonio González

BDO Abogados ha nombrado a Juan Antonio González responsable del área legal en la oficina de Valencia para fortalecer ese departamento en la región, según ha informado la firma este martes.

Juan Antonio González tiene una trayectoria de más de 25 años en el sector público, como delegado de la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Comunidad Valenciana y como abogado del Estado habilitado en Valencia en lo social y contencioso-administrativo.

"La incorporación de Juan Antonio González supone un refuerzo fundamental para nuestro equipo en Valencia", ha afirmado el socio del área legal de BDO Abogados, Javier Gómez-Ferrer, quien ha asegurado que "su liderazgo será clave para consolidar el área de Derecho Laboral".

Juan Antonio González Guillem es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y, antes de incorporarse al bufete, también desempeñó el cargo de inspector de trabajo y de seguridad social durante 18 años.

Además, junto con la gerente del área de Derecho Laboral en Valencia, Vanessa Marqués, "prestará asesoramiento en material laboral a los diferentes clientes de la firma en la región", tal y como indican en el comunicado.