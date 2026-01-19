Un centenar de pescadores de Tarragona protestan contra la nueva norma de la UE

Tarragona, 19 ene (EFECOM).- Más de un centenar de pescadores de Tarragona se han concentrado este lunes al mediodía ante la Cofradía de Pescadores para expresar su rechazo a la nueva norma de control de la Unión Europea (UE) y no han salido a faenar.

El vicepresidente de la Cofradía de Pescadores de Tarragona, Jaume Sans, ha leído un manifiesto en nombre de sus compañeros y ha afirmado que la nueva norma europea “multiplica innecesariamente las tareas administrativas para el sector, hasta un punto de imposible cumplimiento por parte de los pescadores de Tarragona y de toda Cataluña”.

Sans ha señalado que esta normativa afecta a todas las comunidades pesqueras, y ha apuntado que “la pesca catalana no es una industria”: “En una misma jornada salimos a la mar, pescamos y vendemos nuestras capturas. La nueva norma obliga a enviar una estimación de las especies capturadas y su peso, una medida de control que puede ser necesaria en otros lugares de Europa, pero no en Cataluña”.

El modelo de pesca catalán, según Sans, se basa en las cofradías, que a su vez son las concesionarias de las lonjas de pescado, y llevan el control de las capturas y las estadísticas.

Sans ha lamentado que el sector pesquero está en crisis, con una reducción de la flota del 50 % en los últimos años. “Una barca que sale del sector es una pérdida irreparable, socioeconómica y culturalmente”, ha dicho.

En este sentido, ha subrayado que la pesca catalana “ya no puede soportar más normas que no se ajustan a su realidad”. “La pesca costera mediterránea no tiene que ver con la pesca industrial con la que nos quieren equiparar”, ha concluido el vicepresidente de la cofradía de Tarragona. EFECOM

