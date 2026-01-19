Nueve ciudades compiten por la sede de Agencia Estatal de Salud Pública

Santiago de Compostela (A Coruña), 19 ene (EFE).- Las ciudades de Lugo, Oviedo, León, Salamanca, Zaragoza, Barcelona, Murcia, Toledo y Granada compiten por la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), un organismo dependiente del Ministerio de Sanidad que será punto de referencia en coordinación ante futuras crisis sanitarias.

Un mes es el tiempo que han tenido para presentar unas candidaturas de las que el Gobierno valorará la vertebración y equilibrio territorial, a la par que evaluará que se satisfagan las necesidades de equipamiento, con un espacio adaptado para su personal y funciones de en torno a 4.000 metros cuadrados.

También tendrá en cuenta aspectos como el tejido empresarial, educativo y administrativo, accesibilidad, enlaces de transporte y opciones de conexión con aeropuertos internacionales.

La creación de la AESAP lleva en espera años, pero la pandemia reactivó el proceso.

La Agencia EFE ha recabado las ofertas de los territorios que se postulan.

En Galicia, Lugo apuesta por el Pazo de Feiras e Congresos que cuenta con una superficie de 27.000 metros cuadrados, dos pabellones diáfanos, áreas de trabajo y reunión, centro de negocios, oficinas, salas polivalentes y servicios complementarios, además de un salón de actos con capacidad para más de 500 personas.

"Sería una oportunidad histórica para Lugo, tanto por la creación de empleo cualificado como por la atracción de talento”, ha señalado el alcalde de la ciudad, el socialista Miguel Fernández, sobre una candidatura que está avalada por la Xunta.

El Principado de Asturias pretende que el nuevo órgano nacional se ubique en Oviedo, en el Edificio Calatrava, junto al Palacio de Congresos, del que se podría beneficiar, y en el mismo edificio de la Consejería de Salud pero en unas instalaciones independientes, con 18.000 metros cuadrados y capacidad para 300 puestos de trabajo.

El Ejecutivo de Aragón propone situar la AESAP en Zaragoza, en uno de los edificios emblemáticos de la Expo Internacional de 2008, el Pabellón de Aragón, con 7.000 metros cuadrados y "capacidad, seguridad, conectividad, accesibilidad y sostenibilidad".

"No aspiramos solo a ser una sede administrativa sino a ser el motor de un nuevo modelo de salud pública en España", ha manifestado el consejero aragonés de Sanidad, José Luis Bancaler.

En Cataluña, Barcelona ofrece la antigua residencia Ramon Llull, de estilo modernista y novecentista, que cuenta con 8.000 metros cuadrados de superficie distribuidos en cuatro plantas y un altillo.

La Junta de Castilla y León apoya institucionalmente a León y Salamanca en sus candidaturas y además compromete un apoyo económico si finalmente el Gobierno elige una de estas ciudades.

En el caso de la candidatura de León, la Junta destaca como ventajas la disponibilidad inmediata de infraestructuras y experiencia previa en candidaturas estatales, como la Agencia Espacial Española en 2022, mientras que en el caso de Salamanca recuerda que se trata de una ciudad universitaria histórica con experiencia en acoger instituciones académicas, científicas y administrativas de ámbito nacional e internacional.

El Gobierno de Murcia propone Murcia capital, concretamente el pabellón docente Virgen de la Arrixaca del Campus de Ciencias de la Salud de El Palmar, una superficie de más de 4.000 metros cuadrados.

Según el presidente regional, Fernando López Miras, el eje central de la candidatura es el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) Pascual Parrilla, centro acreditado por el Instituto de Salud Carlos III y que aglutina el 80 % de la masa investigadora regional.

Andalucía tiene como candidata a Granada, que cuenta con el aval de una Junta que ya ha comprometido 10,3 millones de euros de inversión si sale adelante la propuesta y que suma entre sus fortalezas el hecho de que la ciudad sea la única con un Parque Tecnológico dedicado a las Ciencias de la Vida y la Salud.

Dos son las sedes planteadas, una provisional, la Escuela de Salud Pública, a la que podrían incorporarse 60 personas en la primera fase de implantación, y otra definitiva, el antiguo Hospital Clínico San Cecilio, para 300 personas en sus más de 6.000 metros cuadrados.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado la candidatura de la ciudad de Toledo aunque no han trascendido detalles del posible emplazamiento. EFE

