Teruel Existe defiende la educación pública y reclama la construcción de un segundo instituto en Alcañiz (Teruel)

Teruel Existe, con la presencia de su líder y candidato a la Presidencia en las elecciones del 8F, Tomás Guitarte, y el coordinador de Teruel Existe en el Bajo Aragón y también candidato, Jorge Santafé, se han concentrado este domingo delante del instituto IES Bajo Aragón de Alcañiz (Teruel), para manifestar su "apuesta clara" por la educación pública, y para exigir la construcción de un segundo centro de educación secundaria en la localidad.

"Teruel Existe defiende la educación pública como un derecho y un servicio a la ciudadanía" ha dicho Guitarte, destacando que "la pública es, además, la única educación que existe en el medio rural".

Por ello, ha subrayado que los esfuerzos de la Administración deben dirigirse a la educación pública para garantizar una "educación de calidad, que sea una oportunidad para todos los turolenses y todos los aragoneses".

En este sentido, ha mostrado el apoyo de Teruel Existe a las movilizaciones que se van a realizar la semana que viene en apoyo a la educación pública.

Guitarte ha recordado el trabajo de Teruel Existe en las Cortes de Aragón pidiendo un nuevo instituto de Alcañiz, una necesidad que ha calificado de "más que evidente", y sobre la que se ha comprometido a impulsar el nuevo instituto de Alcañiz en la próxima legislatura "si tenemos la capacidad de influir sobre las decisiones del Gobierno".

Por su parte, el coordinador de Teruel Existe en el Bajo Aragón y profesor, Jorge Santafé, ha criticado la situación de "masificación completa" que se vive en el actual instituto IES Bajo Aragón, que acoge a más de 1.800 alumnos, y ha criticado la falta de planificación de la Administración.

"En Alcañiz llevamos años reclamando un segundo instituto, ya que está masificado. Cada vez que se necesita algo se dedican a construir un edificio nuevo en el mismo recinto. Nos preocupa la falta de planificación que hay y que solo tenemos una resolución que son meros parches", ha considerado.

Santafé ha concluido reiterando la postura de Teruel Existe en defensa del modelo público educativo: "En Teruel Existe apoyamos la educación pública y de calidad y estamos en contra de la concertación del bachillerato y de la enseñanza de 0 a 3 años".

