Los Broncos anuncian que Bo Nix queda fuera por fractura de la final de AFC

Redacción Deportes, 17 ene (EFE).- Sean Payton, entrenador de los Denver Broncos, anunció este sábado que Bo Nix, su mariscal de campo principal, será baja para la final de la Conferencia Americana (AFC) por una fractura en el tobillo derecho.

"Les tengo malas noticias. En la penúltima jugada del tiempo extra, Bo se fracturó el tobillo derecho. Tiene programada una cirugía el martes de esta semana, por lo que ha quedado fuera para el resto de los 'playoffs'", afirmó Payton en conferencia de prensa.

Los Broncos derrotaron en tiempo extra con marcador de 33-30 a los Buffalo Bills, victoria que los clasificó a la final de la AFC en la que la próxima semana se medirán al ganador entre los New England Patriots y los Houston Texans, que juegan este domingo.

Bo Nix lideró de manera destacada a Denver para regresar a un duelo por el título luego de una década.

El mariscal de campo pasó para 279 yardas y tres anotaciones. En el tiempo extra, a pesar de estar apenas en su segunda campaña, el chico de 25 años tuvo el aplomo para colocar a su equipo a distancia de gol de campo con el que se llevaron la victoria.

Desgraciadamente para los Broncos, en el último pase que lanzó su tobillo se dobló, lo que resultó en la fractura, algo que dejó visiblemente afectado a Payton que después de dar a conocer la situación no quiso contestar preguntas.

"Stidham está listo para jugar. No creo que haya más preguntas, ya saben como es esto, el fútbol americano es así, todos lo sentimos", concluyó el entrenador.

Nix tuvo una gran campaña regular. Acumuló 3.931 yardas y 25 anotaciones, sólo fue interceptado 11 veces.

El encargado de suplirlo será Jarrett Stidham, un pasador de 29 años, quien llegó a la NFL seleccionado en la cuarta ronda del Draft 2019 por los New England Patriots, equipo con el que en tres años sólo jugó ocho partidos.

En 2022 pasó a Las Vegas Raiders, franquicia en la que tuvo actividad en cinco juegos.

Llegó a los Broncos en 2023, desde entonces ha estado en los controles en siete partidos, uno en esta campaña.

En ocho años acumula 1.422 yardas y ocho anotaciones, ha sido interceptado ocho veces. EFE

