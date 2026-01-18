La izquierda prepara una nueva coalición electoral sin el paraguas de Sumar

Sol Carreras

Madrid, 18 ene (EFE).- Los partidos de la coalición Sumar están inmersos en un debate interno para construir una nueva alianza a la izquierda del PSOE para las próximas elecciones generales, sin el paraguas del proyecto político de Yolanda Díaz, pero diversas fuentes subrayan a EFE que todavía no hay nada cerrado y reconocen la dificultad de convencer a Podemos para unirse.

El líder de IU, Antonio Maíllo, ha puesto voz con sus declaraciones del sábado en la reunión de la Coordinadora Federal del partido a un sentir que compartían desde hace tiempo prácticamente todos los integrantes de la coalición Sumar.

Y es que este instrumento, concebido y liderado por Yolanda Díaz para las elecciones generales de 2023, ha sido y sigue siendo válido en esta legislatura, pero hay que configurar una nueva coalición para los próximos comicios con un modelo de relación más horizontal y la posibilidad de nuevas incorporaciones.

En la actualidad, la coalición Sumar está integrada por Movimiento Sumar (el partido de Yolanda Díaz), IU, Comuns, Más Madrid, Compromís, la Chunta Aragonesista y Més per Mallorca, formaciones que comparten grupo parlamentario en el Congreso.

Podemos, por su parte, formó parte de esta coalición pero la abandonó poco después de las elecciones generales por sus diferencias con la vicepresidenta segunda del Gobierno.

Todos los partidos de Sumar, pero principalmente los que integran el Ejecutivo de coalición junto al PSOE (Movimiento Sumar, IU, los comunes y Más Madrid), llevan tiempo explorando un nuevo acuerdo para las próximas elecciones generales, previstas en 2027.

Diversas fuentes del espacio Sumar consultadas por EFE coinciden en la necesidad de volver a ir juntos para plantar cara al PP y a Vox, pero señalan que todavía no hay fórmulas concretas cerradas ni nombres de candidatos o candidatas sobre la mesa.

Y, aunque reconocen que la negativa de Podemos a volver a ir en coalición con Sumar hace prácticamente imposible un acuerdo global, no tiran la toalla y tienden la mano a los morados.

Algunos partidos ya han hecho públicas parte de sus propuestas y, por ejemplo, Maíllo ha abogado por poner otro nombre a la confluencia para así no confundir la coalición Sumar con el partido Movimiento Sumar.

Pero la petición de cambio de nombre no es nueva y el cuestionamiento de Sumar por parte de IU tampoco.

De hecho, el propio Maíllo, que lleva tiempo criticando los personalismos en política, reconoció recientemente sus diferencias con la vicepresidenta segunda del Gobierno sobre cómo ha construido el proceso de alianzas políticas a la izquierda del PSOE.

Lo novedoso y significativo es que ahora el líder de IU ha dado un paso al señalar que, en su opinión, Sumar no es un instrumento capaz de aglutinar a la izquierda, lo que en la práctica supone prescindir de la batuta de Díaz.

Fuentes de Movimiento Sumar subrayan que es la opinión de un partido concreto y replican a IU que lo importante no son los nombres o las organizaciones, sino el proyecto, y otras fuentes de la coalición insisten en que todos quieren revalidar una fórmula de unidad, aunque sea con otro envoltorio.

En la actualidad, la gran baza de Sumar sigue siendo el hecho de formar parte del Gobierno de coalición con el PSOE, pero el proyecto político que gestó la vicepresidenta ha ido resequebrajándose con el tiempo.

Por un lado, Díaz renunció al liderazgo del partido Movimiento Sumar tras el fracaso de la formación en las elecciones europeas de 2024 y no ha aclarado aún si repetirá como candidata en las próximas generales.

Por otro lado, Movimiento Sumar renunció en su asamblea política de hace un año a ser un partido paraguas de otras formaciones aliadas, como era su intención.

Además, en lo que llevamos de legislatura ha habido algunas controversias dentro del grupo parlamentario Sumar.

Por ejemplo, Compromís se dividió en dos por sus diferencias con Sumar y una diputada pasó al grupo mixto. Y tanto la Chunta como Més han amagado en alguna ocasión con dejar también la coalición.

Sin embargo, el grupo parlamentario sigue trabajando unido y Sumar continúa presente en el Gobierno con sus cinco ministros, pese a las fuertes discrepancias que mantienen con sus socios del PSOE en algunos asuntos, sobre todo en vivienda.

A la espera de saber qué ocurrirá en las próximas elecciones generales, el gran reto ahora es el nuevo ciclo de elecciones autonómicas, con comicios previstos este año en Aragón, Castilla y León y Andalucía, en los que Podemos ya ha dejado claro que concurrirá en solitario. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023176679)