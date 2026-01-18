Empiezan las cuentas; sin margen de error

Santiago Aparicio

Madrid, 18 ene (EFE).- Tras el parón invernal regresa la Liga de Campeones y la puesta en escena de las dos últimas jornadas, la clasificación para la siguiente fase por definir, los cálculos en marcha y el margen de error de los clubes, reducido.

Solo cinco equipos tienen asegurada su supervivencia en el principal torneo de clubes, sin definir el puesto y, sin asegurar, el acceso directo que logran los ocho primeros. De ahí al veinticuatro, o sea, dieciséis, juegan una ronda previa a la configuración de los octavos de final. Todo eso se va a resolver en los dos últimos partidos de la fase liga.

En la pasada jornada, el Paris Saint-Germain, el Manchester City y el Atalanta se aseguraron la continuidad en la Champions y se unieron al Arsenal y al Bayern Múnich, que lo habían logrado con anterioridad. El combinado londinense mantiene un trayecto impecable, con seis triunfos en otros tantos partidos. Es el único con pleno. Después, el Bayern, con cinco ganados y una derrota.

El aumento de la racha del Arsenal se pone a prueba el martes en el Giusseppe Meazza, en el duelo de más lustre de la séptima fecha del torneo. Visita al Inter el cuadro de Mikel Arteta.

El futuro del subcampeón está en el aire por culpa de las dos derrotas seguidas, ante el Atlético Madrid y el Liverpool, que han complicado el futuro italiano. Nunca ha sufrido tres derrotas seguidas en esta competición el Inter que ya jugó contra los gunners el pasado curso y como local ganó por 1-0. Para el líder de la Premier, una séptima victoria seguida supondrá un hito histórico en la entidad.

A la altura del Inter están el Real Madrid y el Atlético Madrid, que ocupan las dos últimas plazas del top 8 y que tendrán acceso directo a su objetivo si ganan los dos compromisos que les queda. Por detrás, también con doce puntos de cuatro victorias y dos derrotas, está el Liverpool pero con peor diferencia de goles.

REAL MADRID Y ATLÉTICO, EN EL TOP 8

La Liga de Campeones calibra el estado europeo del nuevo Real Madrid con Álvaro Arbeloa en el banquillo, el público contenido y disconforme y con solo dos títulos a los que aspirar, entre ellos éste. Depende de sí mismo el conjunto blanco para acceder a los octavos de forma directa aunque ha perdido dos de sus tres últimos compromisos, frente el Manchester City y el Liverpool.

Recibe al Mónaco de Ansu Fati y Paul Pogba el martes y después visita Benfica en lo que se presume el reencuentro de Arbeloa con Jose Mourinho.

En el recuerdo del cara a cara con el Mónaco, aquellos cuartos de final del 2003-2004, cuando Fernando Morientes, entonces en la entidad francesa, ejerciera de verdugo de su exequipo. La presencia de Kylian Mbappe es una de las dudas. El máximo goleador de la competición, con nueve goles, su mejor registro en Europa, explotó como jugador en Mónaco.

El club monegasco, invicto en sus últimos cinco partidos de la Champions, ya superó al Barcelona el año pasado. Pero ahora está en crisis. Lleva cuatro derrotas seguidas en la Ligue 1, la última ante el Lorient, en el estadio Luis II.

El Atlético Madrid se ha mostrado como un equipo fiable en los últimos compromisos de la competición. El acelerón reciente le ha llevado a la parte alta después de un arranque irregular. Visita Estambul para jugar con el Galatasaray, con el que nunca ha perdido en los seis duelos que ambos equipos han protagonizado.

El cuadro de Diego Pablo Simeone, que ha ganado diez de sus últimos trece partidos de la Liga de Campeones, completa su fase liga como local ante el conjunto noruego del Bodo Glimt. Si gana en Estambul habrá dado un paso de gigante para acabar entre los ocho primeros.

El Liverpool, que mantiene el pulso con el Real Madrid y Atlético Madrid, juega contra el Marsella, al que ha ganado en los tres enfrentamientos recientes. Pero el representante francés también tiene cosas en juego. Debe asegurar su clasificación entre los veinticuatro primeros. Lleva dos victorias seguidas, ante el Newcastle y el Saint Gilloise. Si se impone a los reds daría un paso de gigante a su objetivo además de lograr tres victorias seguidas en la Liga de Campeones por primera vez desde hace tres lustros. En la última fecha visita al Club Brujas mientras el Liverpool juega en Anfield frente el Qarabag.

EL BARCELONA, SIN MARGEN DE ERROR

El Barcelona lastras su irregular fase liga y tiene complicado su acceso entre los ocho primeros aunque gane los dos encuentros que le quedan. Campeón de la Supercopa y líder firme de LaLiga, con doce victorias seguidas, acude al campo del Slavia Praga, que tiene casi imposible su clasificación y que todavía no ha ganado.

El cuadro checo, trigésimo tercero, solo cuenta con tres empates y otros tantos puntos. Su última victoria en la Champions fue en septiembre del 2007 y no ha marcado gol alguno en sus últimos cinco partidos de la competición. Es un duelo propicio para que el plantel de Hansi Flick mejore sus estadísticas como visitante. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos fuera de casa en Champions y han recibido tres o más goles en cuatro de esos encuentros.

El Barcelona debe ganar en Praga y luego en el Camp Nou al Copenhague. Y esperar a que la diferencia de goles y el tropiezo de alguno de los que le preceden en la tabla le impulse al top 8. Si no logra pleno, su objetivo se diluye.

De hecho, por delante del Barcelona, que acumula diez puntos, están el Borussia Dortmund y el Tottenham con uno más, aparte del Liverpool que acumula doce igual que Inter, Real Madrid y Atlético Madrid.

El Dortmund y el Tottenham se enfrentan entre sí. Después, el representante alemán recibe al Inter en el Signal Iduna Park y el cuadro londinense acaba en Fráncfort, ante el Eintracht.

Igual que el líder de LaLiga en cuanto a números está el Newcastle, el Chelsea y el Sporting de Portugal, por delante en la tabla por mejor diferencia de goles. Las urracas, que reciben al PSV Eindhoven, acaban en París, ante el campeón; el Chelsea que juega en Stamford Bridge ante el Pafos chipriota, acaba en Nápoles y el Sporting, que esta semana recibe al París Saint Germain, visita San Mamés en la última fecha.

Los otros dos españoles tienen una misión casi imposible aunque no matemática. Sobre todo para el Athletic, que lleva dos empates seguidos, frente el Slavia Praga y el PSG y tiene cinco puntos. Dos victorias -solo ha logrado una en seis encuentros- puede llevarle a las eliminatorias previas a octavos.

Juega en Bérgamo, contra el Atalanta, el equipo de Ernesto Valverde. El representante italiano está invicto en sus últimos cinco partidos de la Liga de Campeones, los tres recientes saldados con victorias mientras el conjunto español solo ha ganado uno de los ocho que ha jugado en competiciones UEFA.

Si logra un buen resultado en el campo del Atalanta se jugará la supervivencia en la última jornada, en San Mamés, contra el Sporting, que ambiciona la clasificación.

Peor lo tiene el Villarreal, penúltimo en la tabla, nada que ver con su actuación en LaLiga, donde es uno de los primeros y cuestiona el título al Barcelona y al Real Madrid, por números. Lleva cuatro derrotas seguidas el equipo de Marcelino que todavía no ha ganado partido alguno.

Ahora recibe al Ajax que ganó su primer encuentro, ante el Qarabag, en la pasada fecha después de haber perdido los cinco partidos. El club neerlandés, otrora gigante de la competición, aspira a conseguir victorias seguidas en la Champions por primera vez desde la temporada 2021-22.

El Villarreal, desahuciado, acaba la fase liga en el Bay Arena, ante el Bayer Leverkusen. EFE