El Plan Revive, el aliado de los jóvenes para comprar una casa y emanciparse en su pueblo

Logroño, 18 ene (EFE).- Dos jóvenes riojanos, que se han beneficiado de las ayudas del Plan Revive del Gobierno de La Rioja, para adquirir una vivienda y vivir en municipios de menos de 5.000 habitantes, han destacado a EFE que, gracias a ello, han podido emanciparse, comprar una casa y quedarse a vivir en su pueblo.

Pablo Gil tiene 29 años, es natural y reside en Ausejo, una localidad de unos 800 habitantes, donde ha comprado un piso de unos 120 metros cuadrados por valor de 70.000 euros, de los que un 30 % ha aportado el Plan Revive, que ofrece ayudas de hasta 40.000 euros para vivienda a jóvenes de hasta 45 años en municipios pequeños.

"Me hubiera costado mucho sin el Revive"

Maestro interino en la localidad riojana de Aldeanueva de Ebro, a donde se desplaza a diario a impartir clases en un trayecto de unos 30 kilómetros, este joven ha relatado que su objetivo era quedarse a vivir en su pueblo, comprar una vivienda y formar una familia.

Conoció este programa a través de personas que ya se habían beneficiado de estas ayudas, la solicitó, se la concedieron y, aunque ahora le queda una obra de reforma de la vivienda adquirida, ha asegurado estar "muy contento" de esta iniciativa porque, de lo contrario, le hubiera resultado "muy difícil" adquirir una vivienda.

Ha valorado que esta iniciativa es "una manera de asentar población porque, de lo contrario, los pueblos se quedarían vacíos".

Adrián Gómez, nacido hace 27 años en Entrena, donde vive, también conoció este programa, que le ha permitido comprar un piso de 90 metros cuadrados por valor de 85.000 euros, de los que el Plan Revive le ha otorgado el 30 %, ha relatado a EFE.

Su objetivo al comprar esta vivienda, que tiene que reformar, es poder emanciparse y quedarse a vivir en su pueblo, donde tiene sus amistades y quiere desarrollar su vida.

Se ha mostrado "muy contento" del Plan Revive porque, "a los precios actuales de la vivienda, es complicado" acceder a la misma", y, además, considerando que, al menos en su pueblo, de unos 1.700 habitantes, "no tiene pinta de que vaya a construirse obra nueva".

Para él, el Plan Revive es una iniciativa que contribuye a asentar población en el medio rural, ya que, sin ayudas a la vivienda, "es muy complicado" en los pueblos.

Por su parte, el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación de La Rioja, Daniel Osés, ha informado a EFE de que la implantación del Plan Revivie es un compromiso del Ejecutivo regional para esta legislatura ante el reto demográfico.

Ha explicado que está teniendo "muy buenos resultados" y por él se han interesado otras comunidades autónomas, incluso el Ministerio de Vivienda.

Las cifras han superado las previsiones económicas del Gobierno riojano, ya que se tenía un previsión de unos 12,5 millones de euros para esta legislatura y, pasado el ecuador de la misma, hay 1.298 solicitudes hasta el pasado 16 de enero.

Esas solicitudes, correspondientes a 116 municipios de los 174 que tiene la comunidad, superan unas peticiones por valor de unos 22,2 millones de euros, que ya están reservados para este fin, ha dicho Osés, quien ha recalcado que ningún joven que reúna los requisitos del Plan se quedará sin ayuda por falta de fondos públicos. EFE

