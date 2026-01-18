Espana agencias

El exlehendakari Urkullu ve "absolutamente necesario" que Sánchez convoque elecciones

El exlehendakari Iñigo Urkullu considera "absolutamente necesario" convocar elecciones generales y "clarificar cuál es la realidad de la representación institucional". "Ya no es que haya dificultades para tener el apoyo de los socios, sino incluso en el seno del Gobierno PSOE-Sumar", señala.

En una entrevista concedida al diario El Correo, recogida por Europa Press, recuerda que ya al inicio de la legislatura advirtió de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "iba a necesitar todos los votos de todos los que apoyaron la investidura" y durante "todo el tiempo".

Según añade el expresidente vasco y actual presidente de eAtlantic, "no es ya que haya dificultades para tener el apoyo de los socios, sino incluso en el seno del Gobierno PSOE-Sumar".

"No hay iniciativas legislativas, se solventa todo con la convalidación de decretos ley. Los supuestos casos de corrupción provocan desafección política e institucional. La estabilidad es un ejercicio que ha de ser intentado por quien asume la responsabilidad de gobierno", señala.

En esta situación, a su entender, "es absolutamente necesario recomponer o, mas bien, clarificar cuál es la realidad de la representación institucional". Así ve "absolutamente necesario" convocar elecciones.

Para Iñigo Urkullu, el presidente Sánchez "piensa que todos aquellos que le apoyaron en la investidura no tienen otra alternativa y que eso le facilita seguir en el Gobierno", pero es "un planteamiento muy débil y sujeto a decisiones improvisadas". No hay, censura, "un rumbo claro en base a un programa de gobierno".

Al ex presidente vasco le "reconforta" el "cumplimiento" en la transferencia de las cinco nuevas competencias que se formalizaron este pasado viernes y denuncia "el incumplimiento de una ley orgánica, como es el Estatuto, sometido a una negociación permanente cuando no a una erosión silenciosa".

Urkullu duda de que Pedro Sánchez "parta de la consideración de que necesita al PNV" y, por contra, cree que considera que "no hay otra alternativa que apoyarle a él" y, por ello, tiene "una actitud displicente".

