Espana agencias

El Alhama opone resistencia ante el líder Barça, que vence en Lorca por 0-

Guardar

Lorca (Murcia), 18 ene (EFE).- El Alhama Club de Fútbol opuso resistencia pero perdió por 0-2 ante el Fútbol Club Barcelona, líder destacado de la Liga F Moeve, que dominó en todo momento para conseguir la que es su octava victoria consecutiva y mantener diez puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo en la tabla.

El conjunto murciano, que llegaba a este choque con una racha de siete derrotas seguidas, ya acumula ocho pero continuará fuera del descenso pese a sumar tan sólo nueve puntos en 16 partidos disputados y es así porque los dos conjuntos que a día de hoy descenderían no reaccionan.

El Dux Logroño es el decimoquinto y penúltimo con seis puntos y el Levante Unión Deportiva el colista con cinco.

Era un duelo que se presentaba muy desigual y así resultó ser aunque el marcador no reflejó del todo la superioridad de las azulgrana, que convirtieron el choque en un monólogo pero sin demasiado acierto ante la firme y ordenada defensa del Alhama.

El Barça, que alcanza los 48 puntos sumados en 17 encuentros jugados -16 triunfos y la única derrota por 1-0 en el feudo de la Real Sociedad de San Sebastián-, se impuso con los goles de Claudia Pina y la noruega Caroline Graham Hansen.

Las de Pere Romeu controlaron la situación desde el arranque y suyas fueron las únicas oportunidades claras del choque disputado en el estadio Francisco Artés Carrasco de Lorca.

El equipo entrenado por Juan Antonio García "Randri" aguantó con entereza en defensa aunque sin proyectarse con peligro en ataque.

Pina, con un gran tiro tras un saque de esquina, abrió el marcador batiendo a la paraguaya Sol Belotto en el minuto 21 y hubo que esperar al 72 para que Hansen hiciera el 0-2 aprovechando un rechace tras otro córner. EFE

Ij-FC

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Athletic, plagado de bajas para todas las competiciones

Infobae

La neerlandesa Lucinda Brand gana la Copa del Mundo tras imponerse en Benidorm

Infobae

El Carnaval de Cádiz retoma su concurso tras la suspensión por las víctimas de Adamuz

Infobae

Caída general de la red eléctrica en La Gomera

Infobae

Trump centra un Foro de Davos marcado por la tensión entre EE.UU. y Europa por Groenlandia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así funciona el botón SOS

Así funciona el botón SOS de tu coche

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: asciende a 41 la cifra de muertos

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

El accidente de tren en Adamuz deja 41 víctimas mortales y muchas incógnitas sobre las causas del descarrilamiento: “Todas las hipótesis están abiertas”

Rafael, Óscar, María...: los rostros de la tragedia de Adamuz que perdieron la vida en las vías de tren

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este martes 20 de enero

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 20 de enero

La UE planta cara a Trump y está dispuesta a contraatacar con aranceles de 93.000M para defender Groenlandia: “No nos dejaremos intimidar”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 enero

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”