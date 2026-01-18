Espana agencias

Cerca de 60 carreteras afectadas por el temporal de hielo y nieve, seis de ellas cortadas

Madrid, 18 ene (EFE).- Un total de 57 carreteras se encuentran afectadas en el amanecer de este domingo por el temporal de hielo y nieve que afecta a España, con seis vías cerradas a la circulación en alguno de sus tramos en las provincias de Granada, Huesca, Asturias, Salamanca y Navarra.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en su página web, los tramos de carretera cerrados a la circulación (nivel negro) son la A-4025, en el puerto de montaña de Sierra Nevada (Granada); la A-138, a la altura de Chisagüés (Huesca); y la LN-8, entre Los Pontones y El Quempu (Asturias).

También se encuentran en nivel negro la DSA-191, en Candelario (Salamanca); la NA-2011, en Pikatua (Navarra); y la NA-2012, entre Muskilda e Irati, también en Navarra.

Además, 32 carreteras se encuentran con nivel rojo (obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno) en alguno de sus tramos en zonas de Aragón, Asturias, Castilla y León, Cantabria y Cataluña.

Tres están en amarillo (restricción temporal de velocidad a 60 kilómetros por hora y restringidos vehículos pesados) y 16 en nivel verde (prohibido adelantar a los vehículos pesados).

Hay nueve autopistas y autovías afectadas, pero todas con nivel verde, por lo que no hay restricciones a la circulación en ninguna de estas carreteras. EFE

