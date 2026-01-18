Buruaga no tiene como "objetivo" convocar elecciones: "No estoy por hacer a los cántabros pasar por ese trago"

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha afirmado que no es su "objetivo" convocar elecciones anticipadas en la comunidad, y que, si de ella depende, las descarta, aunque ha matizado que en el actual escenario político "no se puede descartar nada", como que no se aprueben los presupuestos para este año.

"No estoy por hacer pasar a los cántabros por ese trago de dos elecciones en un año y medio", ha aseverado este domingo en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, a preguntas sobre si adelantaría los comicios como ha ocurrido en Extremadura y Aragón donde, al igual que en Cantabria, no se han aprobado las cuentas para este año.

La presidenta ha insistido en que el adelanto electoral no es su "objetivo" ni el escenario "ideal", y ha hecho hincapié en la "singularidad" del sistema cántabro frente al de estas dos autonomías que comienzan una nueva legislatura, mientras que Cantabria tendría que volver a votar en 2027.

Todo ello después de que en el Pleno del Parlamento del 1 de diciembre lanzara una "advertencia" sobre la posibilidad de adelantar las elecciones si la oposición (PRC, PSOE y Vox) buscaba "un bloqueo absoluto", adelanto que ha desvinculado con la falta de cuentas regionales.

Según ha explicado Buruaga, lo hizo en un momento en el que vio "un claro clima de concertación entre fuerzas políticas tan dispares". "Habían llegado a esta legislatura con la clara intención de neutralizarse el uno al otro y se han puesto de acuerdo (...) para frenar la acción del gobierno y parar la comunidad", ha lamentado.

Si se daba ese caso, ha justificado que ella no iba a ser "una presidenta marioneta" que no pueda tomar decisiones de gobierno y, sobre todo, permitir que "se acaben imponiendo políticas en el Parlamento (...) que los ciudadanos no han elegido ni quieren".

"Fue cuando dije: si esto ocurre, no voy a hacer a los cántabros rehenes, sino que hablen, les doy la palabra y convocamos elecciones", ha dicho para volver a insistir en que este no es su "objetivo" ya que, entre otros, supondría parar políticas y proyectos puestos en marcha que "todavía tienen mucho que ofrecer".

Cuestionada por los resultados electorales en Extremadura, donde el PP ha aumentado su mayoría y Vox sus apoyos, Buruaga ha explicado que esto "solo tiene una lectura: el que se afianza el proyecto de cambio del PP con más diferencia que nunca" y que los electores "han dicho alto y claro: no queremos más sanchismo ni cordones sanitarios". "Ya no funciona el voto del miedo", ha apostillado para aseverar que "se está certificando el fin del sanchismo".

Y, al hilo, ha pedido a los del partido de Santiago Abascal que también "hagan lectura" de los resultados electorales y que "asuman su responsabilidad".

"No bloquee el cambio, como por ejemplo ha hecho o está haciendo en Cantabria, votando que no a mi investidura, a la bajada de impuestos, a tres presupuestos...", ha criticado la presidenta que igualmente les ha solicitado que respeten "un poquito más" el principio de proporcionalidad, ya que con un 10 por ciento de voto en la comunidad --o con un 17% en Extremadura--, "no se puede aspirar a imponer tus políticas a todos los ciudadanos". "Espero que todos hayamos aprendido algo de esto", ha deseado.

PRESUPUESTO 2026

En cuanto a alcanzar un acuerdo con el PRC para la aprobación de los presupuestos para este 2026 --fuerza que ya apoyó los dos anteriores de esta legislatura-- la jefa del Ejecutivo ha dicho que "no se resigna y no abandona este objetivo", y ha reconocido de nuevo estar abierta "al diálogo, a la escucha" siempre que se produzca "un cambio" en los regionalistas y pongan "una serie de propuestas concretas, viables y razonables encima de la mesa".

En este sentido, ha asegurado que todavía no ha habido ningún contacto y ha apuntado a febrero cuando comience el periodo de sesiones en el Parlamento.