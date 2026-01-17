Once comunidades en alerta por nieve, lluvia y oleaje, con tres en nivel naranja

Madrid, 17 ene (EFE).- Once comunidades están hoy en alerta por nevadas, lluvias y oleaje, con Galicia, Aragón y Castilla y León en nivel naranja (riesgo importante); la primera de ellas por temporal marítimo y las dos ultimas por nevadas que serán especialmente copiosas en zonas de Ávila y Segovia, y también en el Pirineo aragonés.

"Atención a las nevadas este sábado en la meseta norte", ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la red social X.

La autoridad meteorológica recomienda consultar "el estado de las carreteras" a quienes vayan a viajar.

Advierte además de que "se prevén lluvias fuertes y persistentes en Cataluña y Baleares".

Este sábado están en nivel naranja por nevadas Aragón y Castilla y León, mientras que Galicia lo está por temporal marítimo hasta las 12:00 horas y posteriormente pasará a nivel amarillo, según las últimas predicciones de la Aemet, en su página web.

En nivel amarillo con riesgo bajo, inferior al anterior por inclemencias varias del tiempo se encuentran las siguientes comunidades: Asturias, por nieve y oleaje; Cataluña, nieve y lluvias; comunidad de Madrid y Navarra, por nevadas; Baleares, por lluvias; Cantabria, País Vasco y Canarias por temporal marítimo.

En el Pirineo oscense, en alerta naranja, se acumularán 20 centímetros de nieve en 24 horas por encima de 1.100 metros en el sector más oriental. En cotas altas los espesores serán muy superiores.

También está en alerta naranja la meseta de Ávila y de Segovia por espesores de nieve en 24 horas de 5 centímetros por encima de 800-900 metros.

Asimismo está en naranja A Coruña (Galicia), aunque por temporal marítimo, por olas de 5 a 6 metros.

Bajo aviso por nieve aunque en nivel amarillo (riesgo bajo) se encuentran zonas del Pirineo y prepirineo catalán y el navarro, áreas de la cordillera cantábrica, la meseta de Salamanca, Zamora o la de León; del sistema central de Ávila y Segovia, o de la cordillera de Asturias y Picos de Europa y puntos de Teruel.

En el caso del sistema central de Segovia, las acumulaciones podrán superar hasta 15 centímetros por encima de 1.000 metros.

En la meseta de Palencia, de Valladolid, Salamanca, Zamora, León o Burgos los espesores podrán superar los 2 centímetros en 24 horas desde cualquier cota.

En la sierra de Madrid las acumulaciones superarán los 5 centímetros en 24 horas a partir de 1.000 metros.

Se prevén lluvias fuertes, en nivel amarillo, en varias zonas, con acumulaciones de más de 20 litros por metro cuadrado en una hora y de más de 60 litros por metro cuadrado en el intervalo de doce horas además de fuertes tormentas. EFE

(Foto)