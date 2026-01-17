Montero pregunta si PP "alguna vez ha tenido interés en dar más dinero a sanidad y educación pública": "Sospecho que no"

Montero aseguró que Andalucía recibirá este año un total de 5.700 millones de euros, superando el monto originalmente solicitado por la comunidad autónoma para financiar servicios esenciales, e indicó que a pesar de este incremento, el Gobierno andaluz sigue recurriendo al argumento de la financiación como excusa para sus políticas. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda formuló estas declaraciones según consignó Europa Press, en el contexto de la inauguración de las nuevas instalaciones del complejo deportivo municipal de Bonares, en Huelva. Montero señaló que "gracias al Gobierno de España, en la mesa hay 4.850 millones que, sumado a un fondo que recibe Andalucía, y que Cataluña no recibe, suma casi mil millones más", alcanzando así el total mencionado para la comunidad. La ministra cuestionó el rechazo del ejecutivo andaluz a esta asignación y denunció el uso político del debate sobre la financiación autonómica.

De acuerdo con Europa Press, Montero criticó la actitud del Partido Popular (PP) en el debate nacional sobre la financiación de los servicios públicos, subrayando que las formaciones lideradas por el PP, tanto en el plano territorial como estatal, han utilizado la financiación autonómica como un instrumento de confrontación política. La ministra planteó la duda de si el PP "alguna vez ha tenido interés en dar más dinero a la sanidad pública y a la educación pública", y expresó sospechas de que "no" es así. Estas afirmaciones se produjeron después de que la prensa le preguntara por la próxima reunión entre Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, y los presidentes autonómicos de ese partido en Zaragoza, cuyo tema central será la financiación.

La vicepresidenta lamentó que el PP organice encuentros para debatir la financiación sin realizar propuestas concretas. Según detalló Europa Press, Montero afirmó que "el PP se reúne para hablar, hablar, hablar y no poner ninguna propuesta encima de la mesa", y sostuvo que se recurre al debate sobre la financiación para alimentar la confrontación entre gobiernos regionales del PP y el Ejecutivo central. La ministra subrayó que el Gobierno estatal ha presentado una iniciativa que destina 21.000 millones de euros dirigidos a competencias autonómicas en sanidad, educación y dependencia, y que estos fondos serán gestionados por las comunidades autónomas. Desde su perspectiva, el PP rechazó dichas propuestas y menospreció la cuantía asignada.

En sus declaraciones, Montero indicó que la principal diferencia radica en la prioridad que el Ejecutivo otorga a los servicios públicos frente al enfoque del PP. Argumentó que su Gobierno persigue "preservar la sanidad, la educación o la dependencia", mientras que, en sus palabras, el PP "parece que 21.000 millones los desprecia". Según Europa Press, la ministra apuntó a una supuesta falta de liderazgo dentro del PP, señalando que existen tantas propuestas como comunidades autónomas gobernadas por ese partido.

La ministra insistió en que para el PP este debate sirve principalmente para mantener la confrontación política e incentivar comparaciones entre territorios, lo cual, según sus declaraciones, alimenta una sensación de ruptura y agravio. Montero precisó que, bajo su visión, "quien rompe España es quien permanentemente está situando a un territorio en comparativa con otro para despreciarlo o para intentar tener la bandera de los agravios comparativos".

A propósito de la situación en Andalucía, Maria Jesús Montero calificó como "lamentable" el modo en que se desarrolla el debate sobre financiación y criticó al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, por rechazar el paquete de recursos ofrecidos. Atribuyó esta postura a la intención de utilizar el asunto de la financiación como herramienta para la confrontación política, la victimización y la transferencia de responsabilidades al Ejecutivo central. Según publicó Europa Press, Montero afirmó que la administración autonómica prefiere "no hacer nada, esconder sus incompetencias y trasladar que el Gobierno de España es responsable de todo".

En relación con la salida de la empresa de ingeniería Ayesa del territorio andaluz hacia el País Vasco, la ministra sostuvo que el Gobierno andaluz se limitó a justificar la marcha de la compañía por la falta de financiación, ignorando, indicó, los 5.700 millones asignados a la comunidad. De acuerdo con Europa Press, Montero argumentó que este episodio pone de manifiesto que la financiación actúa como un pretexto recurrente de la Junta de Andalucía, incluso cuando se reciben fondos superiores a lo solicitado, y afirmó que la administración regional carece de proyectos y de capacidad para presentar propuestas alternativas.

La portavoz del Ejecutivo central concluyó señalando que la posición de la Junta demuestra que, pese a la disposición de recursos, persiste una negativa a aceptar las propuestas ofrecidas y a plantear soluciones concretas. Según Europa Press, Montero insistió en que el ejecutivo central ha ampliado de forma significativa las partidas para los servicios públicos esenciales y lamentó que tanto en el ámbito nacional como en el caso andaluz se recurra a la financiación autonómica para perpetuar el conflicto político entre instituciones.