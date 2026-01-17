Espana agencias

Felipe Orts llega "en el mejor momento" y sueña con el podio

Benidorm (Alicante), 17 ene (EFE).- Felipe Orts (La Vila Joiosa, 30 años), ocho veces campeón de España de ciclocrós, llega a la Copa del Mundo de Benidorm "en el mejor momento de la temporada" y sueña con el podio, mientras que la campeona nacional, Sofía Rodríguez, apunta a un puesto entre las 15 primeras.

Orts "juega" en casa, ante su afición, y a pesar de la presencia de última hora del campeón mundial Van der Poel y del gran nivel de participación, el alicantino llega en un momento dulce y sueña a lo grande.

"Llego en el mejor momento de la temporada. El año pasado llegué un poco más justo, menos fresco. La temporada de Navidad se me dio muy bien y he ido mejorando, así que llego a Benidorm en mi mejor momento. No obstante será complicado lograr el resultado del año pasado (sexto clasificado)", comentó Orts sobre el mismo circuito de la Copa del Mundo.

Las aspiraciones, con los pies en el suelo, son elevadas para el ciclista del Ridley.

"Por supuesto que sueño con el podio, pero eso es lo que todos queremos. Es una carrera complicada, no deja de ser una Copa del Mundo, hay muchos buenos corredores y todos intentarán lo mismo", señaló.

La lluvia caída sobre Benidorm y los cambios en el circuito, con más arena y subidas, han convertido el recorrido en un decorado diferente.

"Con la lluvia el circuito no tiene nada que ver con el de siempre, ha quedado súper exigente, con muchas zonas complicadas. Ya no es un recorrido llano, seco y rápido, vamos a ver mañana qué nos encontramos, pero será más duro", explicó.

Orts celebró la noticia de última hora de la incorporación del siete veces campeón del mundo, el neerlandés Mathieu Van der Poel.

"La incorporación de Van der Poel es lo mejor para todos, y todos debemos estar contentos aunque sabemos que en el resultado final vamos a estar un puesto por detrás de lo esperado. Èl hará su carrera y por detrás habrá más margen. También para los aficionados es buena la presencia de Van der Poel", concluyó

La campeona de España Sofía Rodríguez (Ontinyent, 26 años) también se presenta en buen estado de forma tras la conquista del título nacional en Tarancón, pero sus aspiraciones, ante todas las figuras mundiales, son comedidas.

"Estoy muy contenta con estar en esta carrera de Benidorm y de llegar en buen momento, después de ganar el Campeonato de España", explicó Rodríguez.

"Desde un punto de vista realista voy a intentar estar entre las 15 o las 20 primeras, por ahí debe estar mi sitio, y ese es el objetivo que he tenido durante toda la Copa del Mundo. Voy a intentar celebrar un puesto de esos en casa", dijo. EFE

EFE

