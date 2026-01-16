Espana agencias

Taiwán aclara que el acuerdo comercial con EE.UU. no implica una "reubicación industrial"

Taipéi, 16 ene (EFECOM).- El Gobierno de Taiwán ha precisado este viernes que el acuerdo comercial con Estados Unidos, que incluye un compromiso de inversiones directas de los fabricantes de semiconductores de 250.000 millones de dólares en territorio estadounidense, no implica una "reubicación industrial" de las compañías de la isla.

Tras meses de negociaciones entre ambas partes, el Departamento de Comercio de EE. UU. informó este jueves de que el entendimiento también contempla una rebaja de aranceles del 20 al 15 % sobre los productos taiwaneses, en línea con los gravámenes aplicados sobre los bienes de Japón, Corea del Sur y la Unión Europea.

En una rueda de prensa en EE. UU., recogida por la agencia CNA, la viceprimera ministra taiwanesa, Cheng Li-chiun, ha explicado que el memorando de entendimiento firmado con Washington no proporcionaba un horizonte claro sobre cuándo se tendría que cumplir la promesa de inversión de 250.000 millones de dólares, recalcando que eso dependería de las propias empresas.

La funcionaria no ha confirmado si esa cuantía incluye los 165.000 millones de dólares de inversión que TSMC, líder mundial en la fabricación de chips avanzados para inteligencia artificial, ya tiene comprometidos en el estado de Arizona.

Sobre el eventual debilitamiento del sector de fabricación de chips en Taiwán -un sector cuya relevancia en la cadena global de productos tecnológicos se considera un factor disuasorio frente a un posible ataque chino-, Cheng ha descartado que un aumento de la inversión en el extranjero pueda perjudicar a la industria de semiconductores.

"Si bien cada país persigue sus propios objetivos de seguridad nacional, la prioridad de Taiwán es apoyar la expansión internacional y la extensión de sus industrias de alta tecnología", ha afirmado.

"Esto no es una reubicación industrial, sino una extensión y expansión del sector tecnológico de Taiwán", ha agregado la viceprimera ministra.

Tras el anuncio del acuerdo, el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, dijo que el propósito del presidente estadounidense, Donald Trump, era trasladar a Estados Unidos el 40 % de la cadena de suministro de semiconductores taiwanesa.

En Taipéi, el ministro isleño de Asuntos Económicos, Kung Ming-hsin, ha rechazado ese escenario y ha precisado que, según las proyecciones de su Ministerio, alrededor del 80 % de la producción de chips de 5 nanómetros o más avanzados seguirá realizándose en Taiwán en 2036.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y su gabinete han insistido en la necesidad de "traer de vuelta" la producción de semiconductores a Estados Unidos, un país que durante años dependió de fabricantes extranjeros y de cadenas de suministro globales frágiles.

Sin embargo, los expertos consideran que replicar la capacidad de fabricación de Taiwán no será sencillo, dado que cuenta con décadas de experiencia, una mano de obra altamente especializada y un ecosistema completo de proveedores y logística que permite mantener elevados niveles de eficiencia. EFECOM

