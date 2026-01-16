Espana agencias

Las unidades productivas y marcas de Ternua Group aseguran su continuidad y cien empleos

Guardar

San Sebastián, 16 ene (EFECOM).- Las unidades productivas y las cuatro marcas pertenecientes al grupo vasco Ternua, en concurso de acreedores voluntario desde el pasado 13 de junio, han logrado su continuidad y aseguran aproximadamente cien empleos, han informado fuentes próximas a la administración concursal.

Loreak Mendian, Ternua, Lorpen y Astore consiguen así mantenerse en el mercado tras cuatro meses de arduo trabajo en los que la administración concursal ha debido acelerar decisiones y negociaciones para garantizar las colecciones de la próxima temporada y dar continuidad a cada una de las unidades productivas y marcas de ropa urbana y deportiva.

El Grupo Ternua se ha visto dividido en cuatro partes, tres correspondientes a las tres unidades productivas ligadas a otras tantas marcas y una cuarta que contempla exclusivamente la venta de la marca Astore, que está en proceso de subasta notarial, que se realizará el próximo día 23 de enero, han precisado las fuentes.

Ternua Group presentó el 13 de junio de 2025 el concurso de acreedores voluntario ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de San Sebastián con una oferta vinculante para Loreak Mendian, una de sus tres unidades productivas. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ecologistas temen que el acuerdo UE Mercosur aumente la deforestación y las emisiones

Infobae

Palomares: 60 años de "diplomacia radiactiva" y 50.000 m³ de tierra sin mover

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 16 de enero de 2026

Infobae

Dos detenidos en Zamora tras precipitarse una mujer desde un tercer piso y quedar herida

Infobae

Fitch mejora la calificación de riesgo crediticio de Kutxabank

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico se queda con

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

Pere Navarro, director de la DGT, no quiere que conduzcas tu coche por el centro de la ciudad: “Vas en transporte público y si tienes prisa coges un taxi”

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

Sanidad vende un ‘velero de la droga’ de 20 metros de eslora por solo 220 euros y un yate de un narco inglés por 3.300 euros

La ‘guerra’ por un marquesado: el empresario mexicano que le acaba de quitar el título a una noble que no pudo demostrar en el juzgado cómo lo ostentó durante 30 años

ECONOMÍA

Carlos Melio, abogado: “Si has

Carlos Melio, abogado: “Si has tenido un accidente laboral no solo tienes derecho a la baja médica”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de enero

Precio del aceite de oliva en España este viernes 16 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 16 de enero

España se convierte en uno de los países más “atractivos” del mundo para los fondos de inversión: “Es un paraíso para invertir”

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula