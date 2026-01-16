Las unidades productivas y marcas de Ternua Group aseguran su continuidad y cien empleos

San Sebastián, 16 ene (EFECOM).- Las unidades productivas y las cuatro marcas pertenecientes al grupo vasco Ternua, en concurso de acreedores voluntario desde el pasado 13 de junio, han logrado su continuidad y aseguran aproximadamente cien empleos, han informado fuentes próximas a la administración concursal.

Loreak Mendian, Ternua, Lorpen y Astore consiguen así mantenerse en el mercado tras cuatro meses de arduo trabajo en los que la administración concursal ha debido acelerar decisiones y negociaciones para garantizar las colecciones de la próxima temporada y dar continuidad a cada una de las unidades productivas y marcas de ropa urbana y deportiva.

El Grupo Ternua se ha visto dividido en cuatro partes, tres correspondientes a las tres unidades productivas ligadas a otras tantas marcas y una cuarta que contempla exclusivamente la venta de la marca Astore, que está en proceso de subasta notarial, que se realizará el próximo día 23 de enero, han precisado las fuentes.

Ternua Group presentó el 13 de junio de 2025 el concurso de acreedores voluntario ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de San Sebastián con una oferta vinculante para Loreak Mendian, una de sus tres unidades productivas. EFECOM