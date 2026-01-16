El paso de un frente dejará un viernes inestable, con precipitaciones en casi toda España

Madrid, 16 ene (EFE).- El viernes será un día marcado por la inestabilidad por el paso de un frente por la Península y Baleares, con precipitaciones que afectarán a la mayor parte del territorio, aunque serán menos probables en el Cantábrico, fachada oriental peninsular y archipiélago balear, con la cota de nieve en torno a los 1.000-1.200 metros.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones se prevén débiles en general, siendo más abundantes en la vertiente atlántica sur, Galicia y Pirineos centrales, con posibilidad de ser fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta en el oeste de Galicia y puntos de Andalucía occidental y Estrecho.

Se prevén probables bancos de niebla en entornos de montaña de la vertiente atlántica y meseta sur, y la cota de nieve se situará en torno a 1.000/1.400 metros en la mitad noroeste y entre 1.500/1.700m en las sierras del sureste al principio, pudiendo bajar a los 800 metros en el cuadrante noroeste.

Canarias también se verá afectada por el frente en debilitamiento, con predominio de cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas, que serán posibles -de forma aislada- en el resto del archipiélago. Habrá pocos cambios en las temperaturas y vientos alisios, con posibles intervalos fuertes.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de los interiores de la mitad este peninsular en la fachada atlántica, y permanecerán en general con pocos cambios en el resto; las mínimas aumentarán en la mitad este y sureste peninsular, con ligeros descensos en el noroeste y pocos cambios en el resto.

Se darán heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, que serán moderadas en el Pirineo. Asimismo, estas afectarán a zonas de la meseta Norte.

Predominará el viento de componentes sur y oeste en la Península y Baleares, en general flojo en interiores y moderado en litorales, con probables intervalos fuertes en los del Cantábrico y Alborán. En Canarias, alisio moderado con posibles intervalos fuertes.

- GALICIA: probables brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas altas del interior. Cielos nubosos o cubierto, con apertura de algunos claros. Precipitaciones débiles o moderadas que pueden ser localmente persistentes y en forma de chubascos, ocasionalmente acompañados de tormenta, en el litoral atlántico. La cota de nieve en torno a 1.100-1.300 metros en zonas altas del este.

Temperaturas mínimas en descenso generalizado; máximas en ligero descenso en los litorales atlánticos y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en Ourense. Vientos moderados en los litorales, y flojos en el interior.

- ASTURIAS: probables brumas dispersas en zonas altas de la cordillera, por presencia de nubosidad baja. Cielo nuboso o cubierto, con apertura de claros en el litoral. Precipitaciones débiles y chubascos dispersos, que remitirán. La cota de nieve en torno a 1.000-1.200 metros. Temperaturas en descenso, menos acusado de las máximas en la mitad oriental.

Heladas débiles en zonas altas de la cordillera. Vientos flojos, con intervalos moderados en el litoral.

- CANTABRIA: probables brumas matinales y vespertinas en zonas montañosas. Cielo nuboso o cubierto, y algún chubasco ocasional y disperso. La cota de nieve en torno a 1.000-1.200 metros. Temperaturas mínimas con cambios ligeros en el litoral y descensos en el resto; máximas con pocos cambios. Heladas débiles en zonas altas del suroeste.

Viento flojo, con intervalos moderados en cumbres y en el litoral.

- PAÍS VASCO: probables brumas matinales dispersas en el entorno de la sierra de Urbasa, por presencia de nubes bajas. Cielo nuboso y cubierto, con apertura de algún claro ocasional. Precipitaciones débiles durante la madrugada, más probables en Guipúzcoa, y algún chubasco ocasional y disperso. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo en el interior y moderado en los litorales.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso o cubierto con precipitaciones, débiles en general. La cota de nieve en torno a los 1.200 metros, bajando a 800 metros. Temperaturas mínimas sin cambios, con ligeros ascensos en el sureste o en descenso en el resto; máximas sin cambios o en descenso. Heladas débiles en zonas de montaña y en áreas dispersas de la meseta. Viento flojo.

- NAVARRA: brumas y nieblas matinales dispersas en toda la región. Nuboso, con predominio de nubes bajas, con algún claro ocasional. Precipitaciones débiles y chubascos ocasionales y dispersos, más probables y frecuentes en el Pirineo, donde la cota de nieve estará en torno a los 1.200 metros.

Temperaturas con cambios ligeros, predominando los ascensos de las mínimas en la Ribera y los descensos de las máximas en el área pirenaica. Heladas débiles en zonas altas del Pirineo. Viento flojo, con intervalos moderados en la Ribera y en cumbres.

- LA RIOJA: cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles dispersas. La cota de nieve en torno a 1.200 metros bajando a los 900 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso en la sierra y en ligero ascenso en el valle y máximas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles en zonas de montaña. Viento flojo en general.

- ARAGÓN: cielo muy nuboso, con precipitaciones débiles. La cota de nieve entre 1.200 y 1.400 metros en el Pirineo y el sistema Ibérico, subiendo a 1.500-1.700 metros. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso o sin cambios. Heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico. Viento flojo.

- CATALUÑA: muy nuboso en la mitad occidental y poco nuboso en la oriental, salvo intervalos de nubes bajas en el litoral, con tendencia a aumentar a nuboso. Precipitaciones débiles en el Pirineo, que no se descartan en el resto de zonas. La cota de nieve en torno a 1.200-1.400 metros, subiendo a 1.400-1.600 metros. Temperaturas mínimas en ascenso o con pocos cambios; máximas en descenso. Heladas débiles. Viento flojo y de dirección variable.

- EXTREMADURA: cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles o localmente moderadas. La cota de nieve en torno a los 1.200 a 900 metros. Temperaturas mínimas en ascenso o en descenso, y máximas en ligero descenso o sin cambios. Heladas débiles en zonas de montaña. Viento flojo.

- COMUNIDAD DE MADRID: probables brumas y bancos de niebla matinales. Cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles y dispersas, en forma de nieve a partir de los 1.200-1.400 metros. Temperaturas en ascenso ligero. Heladas débiles en zonas altas de la Sierra. Viento flojo.

- CASTILLA-LA MANCHA: brumas y nieblas matinales en la Mancha y zonas altas de montaña. Cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles y dispersas. En forma de nieve a partir de los 1.400 metros en la Serranía de Cuenca y a partir de 1.200 metros en la Serranía de Guadalajara.

Temperaturas máximas en ascenso ligero, descenso ligero o sin cambios; mínimas en ascenso generalizado. Heladas débiles en el sistema Ibérico. Viento flojo.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo nuboso, que en el sur de Alicante alternará con intervalos de poco nuboso. Probabilidad de precipitaciones débiles, más bajas en el litoral. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Viento flojo tendiendo a dirección variable.

- REGIÓN DE MURCIA: cielo nuboso acompañado de precipitaciones débiles ocasionales, más probables en el interior. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a moderados, con intervalos fuertes en el litoral.

- BALEARES: brumas matinales. Intervalos nubosos, con probabilidad de alguna precipitación ocasional y aislada. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas con pocos cambios. Viento en general flojo.

- ANDALUCÍA: cielo muy nuboso, con precipitaciones débiles a moderadas, más intensas en el litoral de Cádiz, donde no se descarta que sean localmente fuertes e ir acompañadas de algunas tormentas. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios. Vientos entre flojos y moderados, con intervalos fuertes de poniente en el litoral.

- CANARIAS: intervalos nubosos a nuboso. Lluvias débiles a moderadas en el norte de las islas montañosas, siendo menos probables y ocasionales en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas. Viento moderado, intensificándose a últimas horas, sin descartar rachas localmente muy fuertes en cumbres de Tenerife y Gran Canaria. EFE