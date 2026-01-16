Dimite el alcalde de Morata de Tajuña tras ser procesado por presunta prevaricación

El alcalde de Morata de Tajuña, Fernando Villalain González, ha anunciado que dimite como regidor al considerar que en este momento no es "la mejor opción" para liderar el proyecto que desea para su pueblo al entender que necesita "ahora fuerzas renovadas", agradeciendo a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que haya creído en él.

En un vídeo colgado por las redes sociales del Ayuntamiento, Villalain González explica los motivos de su renuncia, que se produce poco después de que un juez haya concluido una investigación penal abierta contra él para que se le juzgue por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la contratación y utilización de una gradería desmontable municipal.

"Lo primero y más importante que quiero hacer es agradecer a todos los vecinos de Morata y Tajuña, gracias a quienes confiaron en este proyecto y me apoyaron en las urnas y también a quienes aunque no me votaron colaboraron, escucharon y participaron desde sus ideas y puntos de vista", señala al inicio de su discurso.

Tras ello, recalca que ha intentado ejercer esta responsabilidad "con honestidad, dedicación y entrega absoluta", poniendo siempre "por delante el interés general de Morata de Tajuña". "He trabajado con la convicción de que la política municipal debe ser cercana, humana y útil, escuchando a los vecinos y dar respuesta a sus necesidades, incluso en los momentos más complejos", subraya.

El alcalde apunta que su labor resulta "aún más difícil cuando las circunstancias políticas y personales, con el paso del tiempo, van erosionando el ánimo, las ganas y la energía necesaria para liderar con la fuerza que el cargo exige".

"Hoy debo reconocer con sinceridad y con humildad que esas circunstancias que en este momento no sea la mejor opción para liderar el proyecto que deseo para mi querido pueblo. No concibo una política municipal llena de ataques personales, de bulos, de infundios, de crispación y de enfrentamientos, de persecuciones personales y de denuncias sin base real ni legal", asevera.

Por ello, asegura que por "el amor que tiene a Morata" y por responsabilidad institucional anuncia la decisión de dar "un paso al lado", decisión tomada "desde hace ya unos meses, desde la convicción de que pensar primero en el pueblo es saber reconocer cuándo es el momento de ceder el testigo".

"Creo firmemente que Morata necesita ahora fuerzas renovadas, ilusión nueva y energía plena para afrontar los retos presentes y futuros", añade.

El dirigente popular ha querido agradecer al Partido Popular por su "respaldo y la confianza a lo largo de este camino", así como a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso por creer en él.

"Me voy con la tranquilidad de haber dado todo lo que estaba en mi camino, lo que estaba en mi mano, con aciertos y con errores, como cualquier persona que trabaja y toma decisiones, pero siempre con la intención sincera de servir a Morata y Tajuña y de actuar con respeto, honestidad y responsabilidad", concluye.

CAUSA PENAL

El pasado mes de diciembre, un juez acordó continuar la tramitación de la causa penal por los cauces del procedimiento abreviado por si los hechos investigados pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa

La resolución detallaba que el Pleno del Ayuntamiento aprobó el 5 de abril de 2024 el Presupuesto General para ese ejercicio, que incluía dos modificaciones de crédito por un importe superior a 480.000 euros destinadas a la instalación de una gradería desmontable para espacios multiusos. El acuerdo fue sometido a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

El procedimiento de contratación se realizó mediante convocatoria pública y fue adjudicado a la empresa Plazas de Toros Ocón S.L., única licitadora, por un importe de 390.710 euros, sin IVA, con un plazo de ejecución de tres meses, formalizándose el contrato el 3 de junio de 2024.

La resolución judicial recoge que la gradería fue montada y utilizada durante los festejos de la localidad, celebrados entre los días 9 y 15 de septiembre de 2024, "sin que existiera un proyecto de ejecución e instalación aprobado". A fecha de marzo de 2025, dicho proyecto seguía pendiente de recepción y aprobación.

El auto incorpora las manifestaciones del arquitecto municipal, quien declaró haber emitido informes de incumplimiento durante la ejecución de las obras y haber sido apartado de la supervisión del proyecto. Consta la existencia de informes desfavorables, entre ellos uno de 2 de octubre de 2024, que advertían de que la instalación no cumplía los requisitos exigibles.