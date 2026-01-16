Baskonia, Tenerife y Unicaja podrían lograr los tres últimos billetes este fin de semana

Madrid, 16 ene (EFE).- El Baskonia, La Laguna Tenerife y el Unicaja Málaga tienen a su alcance este fin de semana sellar los tres últimos billetes para la Copa del Rey de Valencia en la penúltima jornada de la primera vuelta, en la que, además, el Valencia Basket y el Barça podrían certificar su condición de cabeza de serie, que ya tiene asegurada el Real Madrid.

Para hacerse con dichas plazas, el Baskonia, que tiene 9 victorias y un partido menos que sus rivales, deberá ganar su partido o, si pierde, que también lo hagan el Dreamland Gran Canaria y el Surne Bilbao. El Unicaja se encuentra en la misma situación que el equipo vitoriano.

A La Laguna Tenerife, por su parte, le basta con imponerse al Surne Bilbao en Miribilla, independientemente de lo que pase en el resto de encuentros.

Cinco equipos -Valencia Basket, Real Madrid, Barça, UCAM Murcia y Joventut Badalona- ya están clasificados para la cita copera que se celebrará en el Roig Arena de Valencia del 19 al 22 de febrero y cuyo sorteo se celebrará el próximo lunes 26 de enero.

Cabezas de serie

El Real Madrid aseguró ser el primer cabeza de serie, con 13 victorias acumuladas, tras su triunfo en Andorra ante el MoraBanc el pasado domingo. También podrían certificarlo matemáticamente este domingo el Valencia Basket, que además podría arrebatarle el liderato a los blancos, y el Barça.

En el caso del equipo taronja, incluso perdiendo sería cabeza de serie este fin de semana si también lo hacen el UCAM Murcia, o el Joventut Badalona y el Kosner Baskonia.

El Barça deberá ganar su partido, pase lo que pase en el resto de encuentros, siempre que pierdan UCAM Murcia o bien Joventut Badalona y Kosner Baskonia (ambos).

El primer clasificado al término de la jornada 17 jugará su partido de cuartos de final el jueves 19 de febrero, pudiendo descansar un día en caso de alcanzar las semifinales. EFE