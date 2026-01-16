Bajo Ulloa estrena 'El mal', una película que medita sobre la maldad y el precio del éxito

Paula Boira

Madrid, 16 ene (EFE).- El director Juanma Bajo Ulloa estrena este viernes 'El mal', una película que reflexiona sobre la maldad y el precio del éxito a partir de la historia de Elvira, una ambiciosa periodista, y Martín, una inquietante mujer que le propone alcanzar la fama escribiendo un libro sobre su "talento": el de ser el mayor asesino de la historia.

"La sociedad nos señala siempre que el otro es el malvado, que hay algo correcto y algo incorrecto, que tenemos que agregarnos de alguna forma al lado el bueno, a lo que está bien, que es algo que va a decidir el sistema. Los que no están alineados con eso son malvados", explica Bajo Ulloa, autor de otras obras como 'Alas de mariposa' (Concha de Oro en San Sebastián, 'La madre muerta' o 'Airbag'.

El cineasta ha asegurado que a las personas nos cuesta mucho reconocer nuestro lado más oscuro. "Es una parte dolorosa que no nos gusta iluminar ni mostrar, y eso nos hace enfermos. Hasta que uno no reconoce sus vicios, sus debilidades y sus miedos no está en condiciones de sanar esa parte", defiende.

Cuando Bajo Ulloa empezó a pensar en cómo contar el lado oscuro del ser humano decidió construir un personaje, Martín (interpretado por Natalia Tena), que es la "maldad personificada".

"No lo construyo desde alguien que odia al otro, que tiene rencor o quiere vengarse, que es lo que normalmente vemos. Me di cuenta de que la maldad tenía que ser algo intrínseco, algo de su naturaleza. Ha nacido con un don que es la maldad, y eso es lo que lo hace tan desconcertante y peligroso. No estás en peligro porque le hiciste algo a esa persona, sino porque esa persona ha pasado cerca de ti", subraya.

La película, no obstante, muestra otras formas de violencia más sutiles que el asesinato, ejercidas por personajes que a priori parecen buenas personas.

"A veces la gente que parece menos peligrosa oculta dentro un monstruo. La frase de la película es esa: dentro de cada ser humano habita un monstruo y dentro de cada monstruo también hay una parte luminosa y un ser humano", evidencia Bajo Ulloa.

Para Belén Fabra, que da vida a Elvira, la película funciona como un "espejo". "Te dibuja diferentes personajes con sus mundos, sus complejidades y contradicciones. No juzga, no se pone de un lado o del otro", apunta.

"La película te demuestra que todos somos monstruos", añade Tena, quien señala cómo el personaje de Elvira va virando hacia la oscuridad a medida que avanza la cinta.

Este viraje se da, en parte, por la ambición de la periodista, que tras la publicación de un libro que ha pasado sin pena ni gloria ve en Martín y su historia la oportunidad por fin de triunfar, aunque sea a costa de encubrir la oscura naturaleza de su colaboradora.

"En la película también está muy presente cómo somos capaces de autoengañarnos, cómo la frustración nos puede llevar por caminos terribles", asevera Fabra.

En este sentido, Bajo Ulloa confirma que en el filme ha querido retratar cómo la sociedad "cultiva permanentemente el egocentrismo y el narcisismo", porque, en su opinión, las personas narcisistas "son muy manipulables".

De esa premisa nace uno de los mensajes de la cinta: "No hay nada fuera que te pueda llenar, todo lo que te pueda llenar lo tienes dentro", en palabras del director, quien no obstante asegura que 'El mal' se ha construido como una película "de suspense y puro entretenimiento".

Pese a ello, Bajo Ulloa reconoce que las películas que le han convertido en la persona que es hoy son aquellas que le han hecho reflexionar.

"Hay películas que han hecho que la persona que salía del cine fuera diferente a la que entró. Me han hecho reflexionar o incluso soñar sobre ello. Ese es el cien que me interesa ver y me interesa hacer", resalta. EFE

