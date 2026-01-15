Sumar planteará a Sánchez que acepta el envío de tropas a Ucrania si lo apoya la ONU y hay proceso de paz

Durante su comparecencia en los pasillos del Congreso, Verónica Barbero, portavoz de Sumar, comunicó su intención de aprovechar el próximo encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exponer no solo la posición de su grupo respecto al posible envío de soldados españoles a Ucrania, sino también otras demandas, como la aprobación en el Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de migrantes, según consignó la fuente original. Barbero precisó que asistirá personalmente la semana siguiente a la cita con Sánchez, en el marco de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios enfocada en este debate sobre la eventual participación española en el conflicto ucraniano.

Tal como publicó la fuente, Sumar condiciona su respaldo a cualquier despliegue militar en apoyo a Kiev a dos requisitos: el primero, que la medida se enmarque dentro de un proceso de alto el fuego acompañado por un acuerdo de paz en la región; el segundo, que cuente antes con la aprobación formal por parte de Naciones Unidas. Para Sumar, el aval de la ONU es relevante, ya que la formación impulsa una estrategia de seguridad y defensa autónoma respecto a Estados Unidos, aunque alineada a los principios del multilateralismo y al aval de organismos internacionales como Naciones Unidas.

La fuente original detalló que, además de tratar la cuestión del apoyo militar, el grupo parlamentario espera abordar otros temas relevantes durante su encuentro con el jefe del Ejecutivo. Entre los asuntos señalados figura la regularización de personas migrantes, una iniciativa que Sumar reclama que sea debatida y votada en el pleno del Congreso de los Diputados.

Respecto a la hipótesis de que España participe en una operación de vigilancia en Groenlandia, Verónica Barbero indicó que el grupo posee una información limitada sobre esta opción y se refirió a las declaraciones recientes de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Robles anteriormente pidió prudencia y no descartó la posibilidad de que el país pueda fomentar su presencia en esa región, aunque Barbero insistió en que Sumar esperará a conocer todos los detalles disponibles antes de establecer una posición conjunta. El grupo tomó la decisión de no adelantar una valoración oficial hasta disponer de la información completa, de acuerdo a lo subrayado en sus declaraciones.

Durante sus palabras, la portavoz de Sumar hizo hincapié en que el grupo reclama claridad y garantías sobre el marco en el que se podría desarrollar la presencia de tropas españolas fuera del territorio nacional. En lo referente específicamente a Ucrania, Barbero enfatizó que, en opinión de su espacio político, una intervención solo estaría justificada si precede un acuerdo de alto el fuego y se sitúa explícitamente dentro de un proceso internacional de paz. Reiteró que el consentimiento previo de Naciones Unidas resulta imprescindible para que Sumar dé su apoyo definitivo a cualquier iniciativa de despliegue militar español.

Según detalló el medio, el planteamiento de Sumar de mantener una política de defensa autónoma aunque coordinada con instancias internacionales responde a su visión de fortalecer el papel de España en el contexto global, sin depender exclusivamente de los dictados de Estados Unidos. Insistió en que cualquier medida en materia de seguridad debe pasar por consensos internacionales amplios y por la supervisión de organismos como la ONU, de donde deriva el segundo de los requisitos planteados para el respaldo al envío de soldados a Ucrania.

La postura de Sumar llega en un contexto en el que el Gobierno impulsa una ronda de contactos con los partidos con representación en el Parlamento para consensuar la política de defensa en relación con la situación en Ucrania. Durante estos encuentros, el Ejecutivo de Sánchez aspira a recabar opiniones y posiciones de los diferentes grupos antes de avanzar en cualquier acción concreta. De acuerdo con lo informado, la cita de Sumar con Pedro Sánchez se espera para la próxima semana y servirá también para trasladar demandas de carácter social y migratorio, junto al análisis de la política de defensa.

El medio consignó que la posible operación de vigilancia en Groenlandia aún está rodeada de incertidumbre y que distintas fuerzas políticas, entre ellas Sumar, prefieren no emitir un posicionamiento claro hasta que el Gobierno proporcione todos los datos pertinentes. Así lo expresó Barbero, añadiendo que, en cuanto se disponga de información detallada por parte del Ejecutivo o del Ministerio de Defensa, Sumar unificará criterios y hará pública su postura.

El diálogo convocado por el Gobierno con los partidos pretende servir para definir el grado de implicación de España en posibles misiones internacionales, en especial aquellas planteadas en el contexto de la actual guerra en Ucrania. Sumar ha dejado patente que no contemplará ningún tipo de intervención si no se cumplen antes las condiciones de proceso de paz y respaldo institucional de la ONU, según reiteró Verónica Barbero ante los medios y según reiteró la fuente informativa.

Así, la formación dirigida por Barbero concluyó que mantiene una actitud de espera vigilante, a la espera de nuevas informaciones y respetando el calendario de contactos propuesto por el Gobierno. En ese sentido, la portavoz recordó que la coordinación interna de Sumar será clave antes de adoptar cualquier posición final sobre estos asuntos en el seno del Ejecutivo y del Congreso.