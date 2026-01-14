Robles condecora a cuatro alcaldes afectados por la dana y a cinco militares de la UME por su labor contra los incendios

El acto oficial se desarrolló en el Cuartel General del Ejército de Tierra y contó con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien convocó un minuto de silencio en memoria de las víctimas que dejaron la dana del 29 de octubre de 2024 y los incendios forestales ocurridos en el verano. Según detalló el medio, la ceremonia sirvió de escenario para la entrega de condecoraciones a autoridades municipales y miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en reconocimiento a su desempeño durante las situaciones de emergencia que afectaron distintas zonas del país.

De acuerdo con la información publicada, Robles condecoró a cuatro alcaldes cuyos municipios enfrentaron graves consecuencias por la dana. Se trata de José Francisco Cabanes, del municipio de Sedaví en Valencia; Montserrat Cervera, al frente de Loriguilla, también en Valencia; María Miriam Lava, representante de Mira en Cuenca; y Sergio Marín, alcalde de Letur en Albacete. Cada uno recibió la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco por su importante papel en la colaboración con el Ejército de Tierra, impulsando la coordinación entre fuerzas militares y servicios municipales para mitigar los efectos de la catástrofe.

El medio amplió que la ministra Robles otorgó la misma distinción, la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco, a varios integrantes del Primer Batallón de Intervención de Emergencias de la UME, por su combate contra los incendios forestales. Entre los militares reconocidos figuraron los cabos Esteban Sáez y Daniel Gómez, así como los soldados Raúl Villalba y Nuria Rodríguez. Además, el soldado de Infantería de Marina Jesús Rodríguez, también encuadrado en esta unidad, recibió la Cruz al Mérito Naval con Distintivo Blanco, conforme a lo publicado por el mismo medio.

Durante el acto, Margarita Robles estuvo acompañada por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), el general Amador Enseñat, y por el jefe de la UME, teniente general Francisco Javier Marcos. Durante su intervención, Robles subrayó la relevancia del vínculo que se establece entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía durante episodios de crisis. Citada por el medio, la ministra sostuvo: “Cuando la gente sufre, ahí están nuestros militares para apoyar a los ciudadanos”, subrayando que los militares españoles siempre están disponibles, aun si eso implica poner en riesgo sus vidas. Sobre los ediles reconocidos, apuntó que “en momentos difíciles dan moral y apoyo a los ciudadanos”, y añadió: “No hay mayor condecoración que la que llevan en sus corazones”.

Por su parte, el general Enseñat valoró el servicio y la entrega de los alcaldes, señalando que “gobernar, en esencia, es servir”. El alto mando militar reconoció además ante los condecorados de la UME: “Nuestra presencia en la dana y los incendios no sólo significó medios o capacidades operativas, sino esperanza, cercanía y apoyo emocional para quienes lo perdieron todo”, consigna el reporte del medio.

El teniente general Francisco Javier Marcos, jefe de la UME, se dirigió a los miembros de la unidad distinguidos con palabras de reconocimiento. Según lo publicado, destacó la “determinación, generosidad y compromiso” mostrados por estos militares durante las operaciones. Remarcó que su actuación “nació del sentimiento del deber y la extraordinaria preparación”, pero enfatizó que la base de esa fortaleza provenía de la vocación de servicio tanto a España como a sus ciudadanos. “Una nación se sostiene cuando algunos están dispuestos a ponerse en primera línea por todos los demás”, agregó Marcos de acuerdo al mismo medio.

La ceremonia, desarrollada en el contexto de las catástrofes recientes que impactaron varias regiones españolas, puso en relieve el papel de las autoridades locales y de los cuerpos militares en la gestión de emergencias y la protección de la población. A través de estas distinciones, el Ministerio de Defensa reconoció formalmente la colaboración y la entrega tanto de los responsables municipales como de los efectivos de la UME que participaron en las intervenciones frente a la dana y los incendios forestales.