Espana agencias

Robles condecora a cuatro alcaldes afectados por la dana y a cinco militares de la UME por su labor contra los incendios

En una ceremonia oficial en Madrid, autoridades distinguen a representantes municipales y efectivos militares por su valentía y compromiso ante situaciones de emergencia, destacando su papel fundamental en la protección ciudadana y la colaboración con Fuerzas Armadas

Guardar

El acto oficial se desarrolló en el Cuartel General del Ejército de Tierra y contó con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien convocó un minuto de silencio en memoria de las víctimas que dejaron la dana del 29 de octubre de 2024 y los incendios forestales ocurridos en el verano. Según detalló el medio, la ceremonia sirvió de escenario para la entrega de condecoraciones a autoridades municipales y miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en reconocimiento a su desempeño durante las situaciones de emergencia que afectaron distintas zonas del país.

De acuerdo con la información publicada, Robles condecoró a cuatro alcaldes cuyos municipios enfrentaron graves consecuencias por la dana. Se trata de José Francisco Cabanes, del municipio de Sedaví en Valencia; Montserrat Cervera, al frente de Loriguilla, también en Valencia; María Miriam Lava, representante de Mira en Cuenca; y Sergio Marín, alcalde de Letur en Albacete. Cada uno recibió la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco por su importante papel en la colaboración con el Ejército de Tierra, impulsando la coordinación entre fuerzas militares y servicios municipales para mitigar los efectos de la catástrofe.

El medio amplió que la ministra Robles otorgó la misma distinción, la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco, a varios integrantes del Primer Batallón de Intervención de Emergencias de la UME, por su combate contra los incendios forestales. Entre los militares reconocidos figuraron los cabos Esteban Sáez y Daniel Gómez, así como los soldados Raúl Villalba y Nuria Rodríguez. Además, el soldado de Infantería de Marina Jesús Rodríguez, también encuadrado en esta unidad, recibió la Cruz al Mérito Naval con Distintivo Blanco, conforme a lo publicado por el mismo medio.

Durante el acto, Margarita Robles estuvo acompañada por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), el general Amador Enseñat, y por el jefe de la UME, teniente general Francisco Javier Marcos. Durante su intervención, Robles subrayó la relevancia del vínculo que se establece entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía durante episodios de crisis. Citada por el medio, la ministra sostuvo: “Cuando la gente sufre, ahí están nuestros militares para apoyar a los ciudadanos”, subrayando que los militares españoles siempre están disponibles, aun si eso implica poner en riesgo sus vidas. Sobre los ediles reconocidos, apuntó que “en momentos difíciles dan moral y apoyo a los ciudadanos”, y añadió: “No hay mayor condecoración que la que llevan en sus corazones”.

Por su parte, el general Enseñat valoró el servicio y la entrega de los alcaldes, señalando que “gobernar, en esencia, es servir”. El alto mando militar reconoció además ante los condecorados de la UME: “Nuestra presencia en la dana y los incendios no sólo significó medios o capacidades operativas, sino esperanza, cercanía y apoyo emocional para quienes lo perdieron todo”, consigna el reporte del medio.

El teniente general Francisco Javier Marcos, jefe de la UME, se dirigió a los miembros de la unidad distinguidos con palabras de reconocimiento. Según lo publicado, destacó la “determinación, generosidad y compromiso” mostrados por estos militares durante las operaciones. Remarcó que su actuación “nació del sentimiento del deber y la extraordinaria preparación”, pero enfatizó que la base de esa fortaleza provenía de la vocación de servicio tanto a España como a sus ciudadanos. “Una nación se sostiene cuando algunos están dispuestos a ponerse en primera línea por todos los demás”, agregó Marcos de acuerdo al mismo medio.

La ceremonia, desarrollada en el contexto de las catástrofes recientes que impactaron varias regiones españolas, puso en relieve el papel de las autoridades locales y de los cuerpos militares en la gestión de emergencias y la protección de la población. A través de estas distinciones, el Ministerio de Defensa reconoció formalmente la colaboración y la entrega tanto de los responsables municipales como de los efectivos de la UME que participaron en las intervenciones frente a la dana y los incendios forestales.

Temas Relacionados

Margarita RoblesUnidad Militar de EmergenciasMinisterio de DefensaAmador EnseñatValenciaCuencaCondecoraciones militaresIncendios forestalesSedavíLoriguillaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Supremo confirma la prisión permanente revisable para el hombre condenado por el asesinato de Aintzane Pujana

El Supremo confirma la prisión

La mujer del hombre acusado de matar a un asaltante en Inca (Mallorca): "Vi a alguien que iba hacia mi marido"

Durante la última audiencia, testigos relataron escenas de violencia y tensión tras el mortal enfrentamiento en la propiedad, incluyendo testimonios sobre gritos de auxilio, forcejeo, heridas e intervenciones de vecinos y fuerzas de seguridad en el lugar

La mujer del hombre acusado

La madre del asaltante fallecido en Inca (Mallorca): "Me ha matado a mí y a mi hija, nunca volveremos a ser los mismos"

La madre del asaltante fallecido

Feijóo dice que el PP ha ofrecido a Vox un "dialogo leal" en Extremadura y cree que hay tiempo para un acuerdo

El presidente del PP insiste en que aún hay margen para alcanzar consenso con Vox en la comunidad, subrayando la necesidad de garantizar estabilidad regional y el respeto al mandato ciudadano tras los resultados electorales, según afirmó durante una entrevista televisiva

Feijóo dice que el PP

La doctora Pinto asegura que López Madrid contrató a Villarejo para "hundir" sus denuncias por hostigamiento

La doctora Pinto asegura que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional detiene a

La Policía Nacional detiene a un menor “muy radicalizado” con los postulados de la organización terrorista DAESH tras un altercado con los agentes

La fragata ‘Blas de Lezo’ de la Armada participa junto a la US Navy en uno de los ejercicios militares marítimos más exigentes del mundo

Miguel Ángel Gallardo renuncia a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura y pierde su condición de aforado de cara al juicio por el caso David Sánchez

Pere Navarro, director de la DGT, sobre la baliza V-16: “Si tú paras por una avería y no la colocas, te van a denunciar”

La jueza de Catarroja llama a declarar al chófer de Carlos Mazón que le llevó de su comida en el Ventorro al Cecopi el día de la DANA

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Números ganadores del Super Once del 14 enero

El Gobierno pide a Bruselas restringir la compra de viviendas que no sean para vivir en Canarias

España tiene suelo para construir siete millones de nuevas viviendas, pero el 99,5% está bloqueado: el 87% carece de acceso a la red eléctrica

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

DEPORTES

El Albacete será la primera

El Albacete será la primera prueba de Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid: los partidos que empezarán a medirle

Pedja Mijatovic sobre la destitución de Xabi Alonso: “Quizás no es un problema de entrenadores, sino de la plantilla, que ha perdido hambre y ganas”

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo en Copa del Rey

El Atlético de Madrid consigue desarmar al Deportivo y se alza con la victoria en Copa del Rey

Una leyenda del tenis da el nombre y apellidos del entrenador ideal para Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”