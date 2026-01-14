Feijóo pide a Abascal no "equivocarse": "Voy a Moncloa por respeto a la Presidencia del Gobierno de España"

El líder del PP, Albero Núñez Feijóo, ha avanzado que el próximo lunes exigirá al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que someta a votación en el Congreso todo aquello que quiera hacer en política exterior y de defensa, como el posible envío de tropas a Ucrania si hay un acuerdo de paz. Además, ha recalcado, ante las críticas de Vox por acudir a ese encuentro en Moncloa, que si el presidente del Gobierno llama hay "obligación" de acudir.

"Pero que no se equivoque nuestro amigo Abascal. Yo voy por respeto a la Presidencia del Gobierno de España. Yo le tengo mucho respeto a las instituciones de mi país", ha declarado Feijóo, para añadir que "aquel que no respeta la Presidencia del Gobierno de España, no respeta a España".

De esta forma ha contestado al presidente de Vox, que este miércoles echó en cara a Feijóo que asista a esa reunión en Moncloa después de convocar manifestaciones contra la "mafia" de Sánchez, algo que calificó de "contradicción insoportable".

Abascal afirmó este martes desde Teruel que el presidente del Gobierno "es una amenaza para España" pero subrayó que "el problema de no poder derrotar a esa amenaza se llaman Alberto Núñez Feijóo y PP, quienes constantemente hacen méritos para legitimar a la mafia de Pedro Sánchez".

"NO VOY A LA REUNIÓN PARA BLANQUEAR O RESCATAR A SÁNCHEZ"

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha afirmado que no acude a esa reunión "para blanquear o para rescatar" a pedro Sánchez, quien "miente y engaña con bastante frecuencia". Sin embargo, ha recalcado que él "respeta las instituciones" del Estado y una de ellas es la Presidencia del Gobierno. "Cuando el presidente del gobierno te llama, tu obligación es ir", ha aseverado.

Eso sí, ha explicado que acudirá a ese encuentro --ambos no se reúnen desde hace 10 meses-- para decirle a Sánchez que "todo aquello que quiera hacer en política exterior y en política de defensa, lo tiene que llevar al Congreso de los Diputados, y lo tiene que someter a votación", máxime cuando no ha llevado Presupuestos al Parlamento.

"Pero yo respeto a mi país, no soy el presidente de un partido antisistema y creo que mi responsabilidad es ir", ha abundado, para insistir en que si el presidente del Gobierno te convoca, hay que acudir a esa reunión.

ADMITE QUE SUS EXPECTATIVAS DE ACUERDO SON "NULAS O ESCASAS"

Eso sí, el presidente del PP ha admitido que tiene "muy pocas expectativas" de llegar a acuerdos con el presidente del Gobierno. "Mis expectativas están entre nulas y escasas", ha aseverado, para añadir que Sánchez es "un especialista en cambiar de opinión" y en "mentir".

Dicho esto, ha afeado a Vox que dedique "más tiempo a criticar al PP" que al Gobierno de PSOE y Sumar y ha recordado que la formación de Abascal votan en Parlamentos autonómicos "más veces con el PSOE" y "en contra del PP", citando lo ocurrido con su "no" a los presupuestos de Cantabria, de Murcia o de Baleares.