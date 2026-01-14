Espana agencias

Feijóo pide a Abascal no "equivocarse": "Voy a Moncloa por respeto a la Presidencia del Gobierno de España"

Guardar

El líder del PP, Albero Núñez Feijóo, ha avanzado que el próximo lunes exigirá al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que someta a votación en el Congreso todo aquello que quiera hacer en política exterior y de defensa, como el posible envío de tropas a Ucrania si hay un acuerdo de paz. Además, ha recalcado, ante las críticas de Vox por acudir a ese encuentro en Moncloa, que si el presidente del Gobierno llama hay "obligación" de acudir.

"Pero que no se equivoque nuestro amigo Abascal. Yo voy por respeto a la Presidencia del Gobierno de España. Yo le tengo mucho respeto a las instituciones de mi país", ha declarado Feijóo, para añadir que "aquel que no respeta la Presidencia del Gobierno de España, no respeta a España".

De esta forma ha contestado al presidente de Vox, que este miércoles echó en cara a Feijóo que asista a esa reunión en Moncloa después de convocar manifestaciones contra la "mafia" de Sánchez, algo que calificó de "contradicción insoportable".

Abascal afirmó este martes desde Teruel que el presidente del Gobierno "es una amenaza para España" pero subrayó que "el problema de no poder derrotar a esa amenaza se llaman Alberto Núñez Feijóo y PP, quienes constantemente hacen méritos para legitimar a la mafia de Pedro Sánchez".

"NO VOY A LA REUNIÓN PARA BLANQUEAR O RESCATAR A SÁNCHEZ"

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha afirmado que no acude a esa reunión "para blanquear o para rescatar" a pedro Sánchez, quien "miente y engaña con bastante frecuencia". Sin embargo, ha recalcado que él "respeta las instituciones" del Estado y una de ellas es la Presidencia del Gobierno. "Cuando el presidente del gobierno te llama, tu obligación es ir", ha aseverado.

Eso sí, ha explicado que acudirá a ese encuentro --ambos no se reúnen desde hace 10 meses-- para decirle a Sánchez que "todo aquello que quiera hacer en política exterior y en política de defensa, lo tiene que llevar al Congreso de los Diputados, y lo tiene que someter a votación", máxime cuando no ha llevado Presupuestos al Parlamento.

"Pero yo respeto a mi país, no soy el presidente de un partido antisistema y creo que mi responsabilidad es ir", ha abundado, para insistir en que si el presidente del Gobierno te convoca, hay que acudir a esa reunión.

ADMITE QUE SUS EXPECTATIVAS DE ACUERDO SON "NULAS O ESCASAS"

Eso sí, el presidente del PP ha admitido que tiene "muy pocas expectativas" de llegar a acuerdos con el presidente del Gobierno. "Mis expectativas están entre nulas y escasas", ha aseverado, para añadir que Sánchez es "un especialista en cambiar de opinión" y en "mentir".

Dicho esto, ha afeado a Vox que dedique "más tiempo a criticar al PP" que al Gobierno de PSOE y Sumar y ha recordado que la formación de Abascal votan en Parlamentos autonómicos "más veces con el PSOE" y "en contra del PP", citando lo ocurrido con su "no" a los presupuestos de Cantabria, de Murcia o de Baleares.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El juez autoriza el volcado de móviles de seis empresarios investigados en el caso 'Mascarillas' de Almería

La investigación judicial profundiza en una supuesta red de adjudicaciones fraudulentas vinculadas a instituciones públicas, que habría implicado a altos cargos y empresarios mediante contratos por más de dos millones de euros durante la pandemia y diversas operaciones financieras

El juez autoriza el volcado

La Audiencia de Tarragona amnistía a exediles de Sant Carles de la Rapita por el 1-O

El tribunal deja sin efecto cualquier responsabilidad penal y civil sobre los antiguos responsables municipales, al considerar que los hechos juzgados quedan dentro del ámbito del proceso político protegido por la nueva normativa de amnistía en España

La Audiencia de Tarragona amnistía

El exjefe de Bomberos afirma que el 29-O no tuvo conocimiento de la retirada de efectivos del Poyo: "Me enteré después"

José Miguel Basset, responsable operativo durante la emergencia en Valencia, declaró ante la jueza que desconocía el abandono del barranco por parte de los equipos, según él, solo accedió al dato posteriormente y ratificó su disposición a realizar el aviso a la ciudadanía

El exjefe de Bomberos afirma

Isabel Rodríguez no precisa si apoya la ordinalidad en la financiación de las CCAA: el debate es a qué dedican el dinero

Isabel Rodríguez no precisa si

El Gobierno ignora a Vox para debatir el envío de tropas a Ucrania por estar en posiciones "absolutamente antagónicas"

Pedro Sánchez prevé dialogar con todos los partidos del Parlamento salvo Vox acerca del rol de España en el posible despliegue militar en Ucrania, argumentando que la formación ultraderechista mantiene posturas irreconciliables con el Ejecutivo socialista

El Gobierno ignora a Vox
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo rompe su silencio tras

Feijóo rompe su silencio tras la defensa de Ayuso a Julio Iglesias: se muestra “sorprendido” y ve necesaria la investigación de la Audiencia Nacional

España refuerza su cooperación con Irak en la lucha contra el Daesh en la operación ‘Inherent Resolve’ con un Memorando de Entendimiento

La Comisión Europea refuerza la vigilancia por gripe aviar tras detectar 60 nuevos brotes

Feijóo niega que su reunión con Sánchez sobre el envío de tropas españolas a Ucrania sea un error: “No soy el líder de un partido antisistema”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Revisa esto de tu coche o puedes empezar a confundir las marchas mientras conduces”

ECONOMÍA

España tiene suelo para construir

España tiene suelo para construir siete millones de nuevas viviendas, pero el 99,5% está bloqueado: el 87% carece de acceso a la red eléctrica

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Laura Vargas, colombiana trabajando en España: “Esta es la regla de oro para emprender en España”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

El Albacete será la primera

El Albacete será la primera prueba de Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid: los partidos que empezarán a medirle

Pedja Mijatovic sobre la destitución de Xabi Alonso: “Quizás no es un problema de entrenadores, sino de la plantilla, que ha perdido hambre y ganas”

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo en Copa del Rey

El Atlético de Madrid consigue desarmar al Deportivo y se alza con la victoria en Copa del Rey

Una leyenda del tenis da el nombre y apellidos del entrenador ideal para Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”