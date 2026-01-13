Espana agencias

Podemos y partidos europeos impulsan una recogida de firmas para reclamar a la UE que rompa relaciones con Israel

Podemos, La Francia Insumisa y el Bloco portugués han lanzado, junto a otras formaciones de izquierda europea, una recogida de firmas a nivel comunitario para exigir a la Unión Europa (UE) la ruptura del acuerdo de asociación con Israel

Según ha informado el partido 'morado', esta iniciativa parte de la Alianza Europea de la Izquierda (ELA), nueva formación a nivel europeo que agrupa a varias formaciones de la izquierda alternativa, entre las que figura Podemos junto a sus aliados galos y portugueses.

Concretamente, lanzan la recogida de apoyos a una Iniciativa Ciudadana Europea, similar a la Iniciativa Legislativa Popular española, y que requiere de un mínimo de un millón de apoyos de ciudadanos europeos para solicitar formalmente una propuesta legislatura a la Comisión Europea, que debe dar una respuesta de si la acepta o la rechaza.

Esta previsto que la recogida de firmas llegue a ocho países europeos: España, Portugal, Francia, Italia, Suecia, Polonia, Dinamarca y Finlandia.

En el caso de España se requiere la captación de 43.290 firmas, que durante doce meses serán recogidas físicamente o de forma telemática.

Las formaciones han presentado esta Iniciativa Ciudadana en un acto que ha contado con la participación de la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad Irene Montero.

IRENE MONTERO: "HAY QUE DEJAR DE COMERCIAR CON GENOCIDAS"

"Lanzamos esta Iniciativa Ciudadana Europea para exigir que Europa deje de comerciar con genocidas rompiendo el acuerdo comercial con Israel, para exigir la ruptura total de las relaciones --también militares y diplomáticas--, y un embargo total de armas", ha apostillado.

Es más, ha agregado que no debería haber ni un solo representante en suelo europeo de Israel y que también hay que terminar con la "ocupación ilegal de Palestina".

"Nosotras diremos que [el genocidio] no se hizo en nuestro nombre y con nuestro silencio. Les pedimos a los pueblos de Europa que con su firma en esta iniciativa actúen contra el genocidio", ha concluido Montero.

