El Juzgado decreta el ingreso en prisión del hombre acusado de matar a su pareja en Olvera (Cádiz)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Arcos de la Frontera (Cádiz), competente en materia de violencia sobre la mujer, ha ordenado este martes, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar presuntamente a su pareja sentimental este pasado fin de semana en la localidad de Olvera.

Según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), inicialmente se le investiga por un presunto delito de homicidio, sin perjuicio de lo que se pueda determinar durante la fase de instrucción de la causa. Asimismo, ha indicado que durante su comparecencia en sede judicial el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Cabe recordar que el detenido es un hombre de 60 años, cónyuge de la mujer fallecida con el que estaba conviviendo en su domicilio, que fue detenido por la Guardia Civil tras recibir aviso del Servicio de Emergencias 112, personarse una patrulla en el lugar de los hechos y localizar y detener al hombre como presunto autor de un delito de violencia de género.