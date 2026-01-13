Espana agencias

El Gobierno condena los "inaceptables ataques" de Israel contra la FINUL tras el último contra militares españoles

Guardar

El Gobierno ha expresado su "firme condena" por lo que ha calificado de "inaceptables ataques" por parte de Israel contra la Fuerza Interina de la ONU para Líbano (FINUL) después de que este lunes 'cascos azules' españoles fueran objeto de disparos por parte del Ejército israelí dentro de territorio libanés.

"El Gobierno de España reitera su firme condena a los continuos e inaceptables ataques israelíes contra las posiciones de FINUL, el último de los cuales amenazó otra vez más la integridad física del contingente español, en una sucesión de acciones que representa una seria escalada contra el personal e infraestructuras de UNIFIL", ha señalado en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según ha informado este martes el Estado Mayor de la Defensa, tres carros de combate israelíes penetraron la tarde del lunes en territorio de Líbano y abrieron fuego contra un batallón español de la Brigada Este de la FINUL, sin que se produjeran heridos.

Así las cosas, el Gobierno ha instado a Israel a "respetar las fuerzas de paz y a cumplir con sus obligaciones en materia de Derecho Internacional y con el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024" con en virtud del cual el partido-milicia chií libanés debía retirarse del sur del país y las tropas israelés debían abandonar territorio libanés.

"España reitera su compromiso con la soberanía, integridad territorial y estabilidad de Líbano y con el cumplimiento íntegro de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, reafirmando su apoyo al mandato de la FINUL, cuya labor es esencial para la consecución de estos objetivos", ha rematado Exteriores en su comunicado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Una patrulla española desplegada en Líbano sale ilesa de un ataque de carros de combate israelíes

Disparos de tanques israelíes alcanzaron posiciones vigiladas por militares españoles en el sur de Líbano, forzando el repliegue de la unidad, mientras Naciones Unidas alertó sobre el aumento de incidentes pese a la tregua vigente

Una patrulla española desplegada en

Juzgan a los seis miembros de una banda que enviaba paquetes con cocaína y hachís desde Sevilla hasta Mallorca

La fiscalía reclama 54 años y medio de cárcel y multas millonarias para seis acusados de integrar una red que presuntamente traficó cocaína y hachís a Mallorca utilizando empresas logísticas y nombres falsos, según fuentes judiciales

Juzgan a los seis miembros

La familia del acusado por el crimen machista de Nohales (Cuenca) trató de frenarle sin éxito

La familia del acusado por

Asuntos Internos afirma que "no localizaron pagos" a Villarejo por la "posible contratación" para hostigar a Pinto

Asuntos Internos afirma que "no

Albares convoca al embajador iraní en España para trasladar su "repulsa" a la represión popular

El titular de Exteriores español exige terminar con detenciones y cortes de internet en Irán, además destaca la importancia de respetar la libertad de expresión y el derecho de manifestación durante las recientes protestas, según declaraciones recogidas por Europa Press

Albares convoca al embajador iraní
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Calendario de las elecciones en

Calendario de las elecciones en Aragón: estas son las fechas clave de los comicios

Feijóo comparecerá el 27 de enero en la Comisión de Investigación de la DANA del Congreso

Un trabajador autónomo de la construcción que sufre ataques diarios de epilepsia consigue la incapacidad permanente absoluta

Sánchez se reunirá el lunes con Feijóo para abordar el envío de soldados españoles a Ucrania

Exteriores convoca al embajador de Irán en España para comunicar su “repulsa y condena” a la represión en las protestas

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 13 enero

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

La Justicia avala la denuncia de los bomberos: la Comunidad de Madrid desvió 40 millones que debían invertirse en protección contra incendios

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo

Kylian Mbappé rompe su silencio y defiende a Xabi Alonso después de su destitución: “Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras”