Espana agencias

El embajador iraní reconoce ante Exteriores el derecho a la protesta pero denuncia que terroristas se aprovechan de ello

Tras ser convocado en Madrid, el representante diplomático de Irán subrayó ante funcionarios españoles que el país defiende libertades fundamentales, aunque denuncia infiltración de grupos violentos en recientes protestas, mientras España exige respeto a los derechos civiles

Guardar

Durante la comparecencia ante una autoridad del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el embajador iraní, Reza Zabib, argumentó que en las protestas recientes en Irán "grupos terroristas" han aprovechado las movilizaciones ciudadanas para desarrollar acciones violentas que, según sus palabras, adquirieron "terribles dimensiones de violencia" entre el 8 y el 10 de enero. Zabib subrayó que el Gobierno de Irán reconoce la libertad de expresión y el derecho a manifestarse, aunque enfatizó que no se tolerará ningún tipo de agresión ni la destrucción de bienes públicos. Esta declaración se produce tras la convocatoria del embajador iraní en Madrid, solicitada por el Ejecutivo español para manifestar su rechazo ante la respuesta de las autoridades iraníes frente a las manifestaciones, y exigir el respeto a los derechos civiles y el fin de las detenciones arbitrarias, según informó la Embajada de Irán mediante un comunicado recogido por varios medios.

De acuerdo con lo publicado por la prensa española, la Embajada iraní informó que la reunión tuvo lugar en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde Zabib fue recibido por "una autoridad competente", evitando especificar públicamente el nombre del interlocutor español. El procedimiento habitual en estas situaciones implica que el contacto directo con los diplomáticos extranjeros se produzca a través de altos cargos del ministerio y no directamente con el ministro titular, José Manuel Albares. Aunque no se dio a conocer quién atendió al embajador, la visita respondió a la intención del Gobierno español de trasladar oficialmente su rechazo a la represión de manifestaciones en Irán y reclamar respeto a los derechos fundamentales.

El ministro Albares había adelantado la convocatoria durante una entrevista realizada por Catalunya Radio, en la que insistió en que las manifestaciones pacíficas y la libertad de expresión de los iraníes deben ser respetadas y defendidas. El titular de Exteriores enfatizó la urgencia de restablecer "las comunicaciones con el exterior, incluido internet", al considerar que la libre comunicación constituye un derecho fundamental. Además, reiteró la exigencia de detener las detenciones calificadas como arbitrarias en el marco de las protestas sociales que se viven en territorio iraní.

Según detalló la Embajada de Irán, Zabib sostuvo ante las autoridades españolas que desde las más altas esferas políticas de Teherán se ha reiterado recientemente el respeto por la libertad de manifestación y la libre expresión. El embajador presentó este argumento como prueba de la postura oficial iraní, indicando que se ha afirmado insistentemente durante las dos últimas semanas. No obstante, denunció que la presencia de "grupos terroristas" se ha infiltrado en protestas de carácter civil, generando elevados niveles de violencia y poniendo en riesgo la seguridad ciudadana y los bienes del Estado.

El diplomático remarcó que la estrategia del Gobierno iraní prioriza el mantenimiento de la seguridad y la prevención de actos violentos, pero no implica la restricción del ejercicio de derechos reconocidos internacionalmente. En el comunicado, la Embajada iraní aseguró que el Ejecutivo de Teherán continuará facilitando el derecho a la libertad de expresión, actuando según la ley para preservar el orden público. Zabib concluyó que Irán "no permitirá la violencia ni la destrucción de bienes públicos", y que el deber de las autoridades es garantizar la seguridad junto con el respeto a los derechos civiles, en términos equiparables a los exigidos en cualquier otro país.

Durante la jornada del martes, las declaraciones de ambas partes reflejaron dos posiciones contrapuestas en torno a las responsabilidades y límites estatales frente a la protesta social. Por un lado, la postura oficial española pide garantías para el ejercicio pacífico de los derechos civiles, mientras que el discurso del embajador iraní prioriza la contención de supuestos elementos violentos que actúan en el contexto de las movilizaciones. La situación se enmarca en un clima de creciente preocupación internacional por las condiciones de los derechos humanos en Irán ante la persistencia de protestas multitudinarias y la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Por último, el medio consultado detalla que la insistencia del Gobierno español en el respeto al derecho de manifestación pacífica y al libre acceso a la información electrónica se relaciona directamente con acciones recientes documentadas en Irán, como el cierre intermitente de servicios de internet y la persecución de manifestantes. Las autoridades españolas aseguran continuarán vigilando la evolución de la situación y mantendrán el diálogo diplomático, exigiendo garantías claras sobre el respeto a los derechos fundamentales de la población iraní.

Temas Relacionados

Protestas en IránReza ZabibMinisterio de Asuntos ExterioresJosé Manuel AlbaresTeheránEspañaDerechos humanosEmbajada iraníLibertad de expresiónGrupos terroristasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Podemos critica que Ayuso salga en defensa de Julio Iglesias y le acusa de ensalzar a "presuntos agresores sexuales"

Podemos critica que Ayuso salga

A juicio un inquilino de un piso de Barcelona donde la propiedad quiere construir 'colivings'

A juicio un inquilino de

El PSOE de Madrid recurre ante el TSJM el nuevo centro universitario del Colegio de Abogados adscrito a la Complutense

Dos representantes socialistas llevan ante la justicia la habilitación académica concedida al organismo profesional de juristas junto a la Complutense, señalando posibles irregularidades jurídicas y una supuesta relación con relevantes procesos legales recientes en la región

El PSOE de Madrid recurre

DEFENSA VE COMO UN "PROYECTO ESTRATÉGICO" PARA LA INDUSTRIA ESPAÑOLA LA FABRICACIÓN DE DRONES 'KAMIKAZE' EN LEÓN

DEFENSA VE COMO UN "PROYECTO

El Gobierno autoriza la compra de un radar de largo alcance por 37 millones para reforzar la defensa de Ucrania

El Gobierno autoriza la compra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Inspección de la Fiscalía

La Inspección de la Fiscalía avala la reincorporación de Álvaro García Ortiz a la carrera fiscal: trabajará en la Sección Social del Supremo

Elecciones de Aragón 2026: estos son los nueve candidatos a presidir la región

La ministra de Igualdad mantiene una reunión discreta con la mujer que denunció a Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga ya a Julio Iglesias por la denuncia de dos mujeres por presunta trata de personas y abusos sexuales

Ayuso no retirará la Medalla de Oro de la Comunidad a Julio Iglesias, acusado de agresiones sexuales: “Es el cantante más universal de todos”

ECONOMÍA

Cataluña obligará a indicar en

Cataluña obligará a indicar en los anuncios de alquiler si una vivienda pertenece a un gran tenedor

Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 este martes 13 de enero 2026

¿Dónde se va el dinero de los españoles? La vivienda, la cesta de la compra y la energía ya se come el 43% de sus ingresos

Triplex de la Once: números ganadores del sorteo 3 HOY martes 13 de enero 2026

Bélgica bloquea 482 millones a España por los recortes a las renovables realizados por Zapatero y Rajoy

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Copa de Rey entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo