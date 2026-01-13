DEFENSA VE COMO UN "PROYECTO ESTRATÉGICO" PARA LA INDUSTRIA ESPAÑOLA LA FABRICACIÓN DE DRONES 'KAMIKAZE' EN LEÓN

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha celebrado este martes el acuerdo de las compañías Indra y Edge para la fabricación de drones en Castilla y León al considerarlo como un "proyecto estratégico" para la industria de defensa española.

Así lo ha manifestado Valcarce en declaraciones a los medios en el Senado, acompañada por el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y las candidatas socialistas a las Cortes por Valladolid, Patricia Gómez, y León, Nuria Rubio.

En concreto, la compañía española Indra y la emiratí Edge han anunciado que fabricarán drones 'kamikaze' en Villadangos de Páramo (León) a través de su nueva 'joint venture' en España, con la que buscan convertirse en proveedores de los principales programas militares europeos. En paralelo a esta nueva empresa, Indra también establecerá en Valladolid una nueva planta de fabricación de micromotores para drones.

PROYECTO FUNDAMENTAL

"Es un proyecto fundamental para la defensa y la disuasión", ha asegurado la secretaria de Estado, que ha incidido en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2025, y en el objetivo de impulsar la industria nacional y la "creación de empleo altamente cualificado y el fortalecimiento del tejido industrial en todas las comunidades autónomas".

Para Valcarce, este proyecto "va a situar a la comunidad de Castilla y León en el liderazgo en la fabricación de drones a nivel mundial" y tendrá "un papel esencial en todo lo que tiene que ver con la defensa de Europa y de la OTAN".

Preguntada por los plazos previstos para el desarrollo y la puesta en marcha de estas dos plantas, ha apuntado a los años 2026-2027. "Por lo tanto, es con carácter inmediato", ha agregado.

RESPALDO DEL PSOE DE CASTILLA Y LEÓN

Por su parte, Carlos Martínez ha agradecido "la proactividad del Gobierno de España" con la comunidad y ha celebrado el proyecto como una "oportunidad" para la "un territorio que muchas veces se siente olvidado y abandonado". En ese sentido, ha defendido que "a través de las políticas públicas y del compromiso, en este caso del Gobierno de España, se es capaz de dar un giro". "Estamos hablando de más de 400 empleos", ha subrayado el secretario general del PSOE de Castilla y León.

"Y frente a esto hay quien seguramente lo califique de electoralismo", ha continuado Martínez, quien ha insistido en que un proyecto como este "no se improvisa", sino que "son horas y meses de trabajo coordinado y conjunto". Por ello, ha invitado "a aquellos que generan ruido, confrontación, conflicto permanente, que hagan actos electoralistas de estas características".