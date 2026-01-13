Espana agencias

DEFENSA VE COMO UN "PROYECTO ESTRATÉGICO" PARA LA INDUSTRIA ESPAÑOLA LA FABRICACIÓN DE DRONES 'KAMIKAZE' EN LEÓN

Guardar

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha celebrado este martes el acuerdo de las compañías Indra y Edge para la fabricación de drones en Castilla y León al considerarlo como un "proyecto estratégico" para la industria de defensa española.

Así lo ha manifestado Valcarce en declaraciones a los medios en el Senado, acompañada por el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y las candidatas socialistas a las Cortes por Valladolid, Patricia Gómez, y León, Nuria Rubio.

En concreto, la compañía española Indra y la emiratí Edge han anunciado que fabricarán drones 'kamikaze' en Villadangos de Páramo (León) a través de su nueva 'joint venture' en España, con la que buscan convertirse en proveedores de los principales programas militares europeos. En paralelo a esta nueva empresa, Indra también establecerá en Valladolid una nueva planta de fabricación de micromotores para drones.

PROYECTO FUNDAMENTAL

"Es un proyecto fundamental para la defensa y la disuasión", ha asegurado la secretaria de Estado, que ha incidido en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2025, y en el objetivo de impulsar la industria nacional y la "creación de empleo altamente cualificado y el fortalecimiento del tejido industrial en todas las comunidades autónomas".

Para Valcarce, este proyecto "va a situar a la comunidad de Castilla y León en el liderazgo en la fabricación de drones a nivel mundial" y tendrá "un papel esencial en todo lo que tiene que ver con la defensa de Europa y de la OTAN".

Preguntada por los plazos previstos para el desarrollo y la puesta en marcha de estas dos plantas, ha apuntado a los años 2026-2027. "Por lo tanto, es con carácter inmediato", ha agregado.

RESPALDO DEL PSOE DE CASTILLA Y LEÓN

Por su parte, Carlos Martínez ha agradecido "la proactividad del Gobierno de España" con la comunidad y ha celebrado el proyecto como una "oportunidad" para la "un territorio que muchas veces se siente olvidado y abandonado". En ese sentido, ha defendido que "a través de las políticas públicas y del compromiso, en este caso del Gobierno de España, se es capaz de dar un giro". "Estamos hablando de más de 400 empleos", ha subrayado el secretario general del PSOE de Castilla y León.

"Y frente a esto hay quien seguramente lo califique de electoralismo", ha continuado Martínez, quien ha insistido en que un proyecto como este "no se improvisa", sino que "son horas y meses de trabajo coordinado y conjunto". Por ello, ha invitado "a aquellos que generan ruido, confrontación, conflicto permanente, que hagan actos electoralistas de estas características".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Fiscalía autoriza que García Ortiz entre en el Supremo al considerar que solo se le inhabilitó para fiscal general

La Fiscalía autoriza que García

Asens (Comuns) pide a Albares que inste a la ONU a investigar el ataque israelí contra militares españoles

Asens (Comuns) pide a Albares

Feijóo reprocha a Sánchez que no reciba a los presos políticos de Venezuela al llegar a España como hace Meloni en Roma

Feijóo reprocha a Sánchez que

Ignacio Garriga (Vox) critica la "gran estafa" del PP por la reunión prevista entre Sánchez y Feijóo

Ignacio Garriga arremetió contra la cita entre el presidente, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señalando que la verdadera oposición proviene de Vox y acusando a ambos de abandonar a los españoles

Ignacio Garriga (Vox) critica la

El Gobierno reivindica su cooperación feminista frente a los retrocesos en igualdad de género en todo el mundo

El ministro José Manuel Albares presentó una nueva hoja de ruta internacional centrada en los derechos de las mujeres, en un escenario donde organizaciones feministas y líderes alertan sobre riesgos crecientes para la igualdad y libertades en todo el planeta

El Gobierno reivindica su cooperación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Inspección de la Fiscalía

La Inspección de la Fiscalía avala la reincorporación de Álvaro García Ortiz a la carrera fiscal: trabajará en la Sección Social del Supremo

Elecciones de Aragón 2026: estos son los nueve candidatos a presidir la región

La ministra de Igualdad mantiene una reunión discreta con la mujer que denunció a Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga ya a Julio Iglesias por la denuncia de dos mujeres por presunta trata de personas y abusos sexuales

Ayuso no retirará la Medalla de Oro de la Comunidad a Julio Iglesias, acusado de agresiones sexuales: “Es el cantante más universal de todos”

ECONOMÍA

Super Once: los números ganadores

Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 este martes 13 de enero 2026

¿Dónde se va el dinero de los españoles? La vivienda, la cesta de la compra y la energía ya se come el 43% de sus ingresos

Triplex de la Once: números ganadores del sorteo 3 HOY martes 13 de enero 2026

Bélgica bloquea 482 millones a España por los recortes a las renovables realizados por Zapatero y Rajoy

Hacienda se retrasa con la Renta: casi 400.000 contribuyentes siguen sin cobrar y pueden reclamar intereses

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Copa de Rey entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo