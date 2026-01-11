Espana agencias

Junts pide al Gobierno de Cataluña que se muestre "absolutamente en contra" del acuerdo UE-Mercosur

Salvador Vergés solicita a las autoridades catalanas expresar rechazo total al tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur, advirtiendo que tendría consecuencias graves para el sector agropecuario, según una declaración pública desde la protesta de agricultores en Girona

Salvador Vergés, portavoz de Junts en el Parlament de Cataluña, afirmó este domingo que la formación ha rechazado de manera sostenida el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, subrayando que el tema se ha discutido hasta cinco veces en la actual legislatura y en todas el resultado ha sido contrario al tratado. Estas declaraciones se produjeron durante la protesta de agricultores que bloqueó la autopista AP-7 en Pontós, Girona, donde Vergés solicitó al Ejecutivo catalán y al conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, que manifiesten públicamente su rechazo absoluto al acuerdo y que transmitan esa posición al Gobierno central, según detalló el medio Junts a través de un video difundido en la red social X.

De acuerdo con lo publicado por Junts, el representante explicó en su intervención que el tratado, en tramitación entre la Unión Europea y los estados del Mercosur, implica riesgos significativos para el sector agrario catalán. En palabras textuales, Vergés advirtió que el acuerdo sería “letal para los agricultores catalanes”. La agrupación política considera que el impacto potencial del tratado se traduciría en una mayor vulnerabilidad para los intereses de los productores agropecuarios de Cataluña, quienes han expresado durante los últimos meses su preocupación por la entrada de productos provenientes de los países sudamericanos bajo condiciones que consideran desiguales.

Según consignó el medio, la petición de Junts se dirigió tanto al Govern como a su titular de Agricultura. La solicitud explícita fue que adopten una postura clara contra la ratificación del acuerdo y promuevan esa visión ante las autoridades del Estado español. El rechazo total expresado por Junts se fundamenta en el temor a que la liberalización comercial con Mercosur agrave la presión sobre los precios y las condiciones de competencia que ya enfrentan los agricultores locales.

Tal como reportó Junts, la protesta de agricultores en Girona sirvió como escenario para que el portavoz visibilizara la oposición parlamentaria al acuerdo y recordara el historial de votaciones en la cámara catalana, donde la formación ha defendido la misma postura reiteradamente. En el mensaje publicado, la organización reiteró que la defensa de los intereses de la agricultura catalana requiere del posicionamiento público y sin reservas de las instituciones regionales frente al pacto internacional.

La preocupación de Junts no se limita a cuestiones de competencia comercial. El grupo ha alertado sobre posibles efectos colaterales como la afectación de la sostenibilidad, la calidad de los productos y la viabilidad futura del sector agrario regional. Según destacó el medio, el portavoz insistió en la necesidad de trasladar al Ejecutivo español la demanda de rechazo al acuerdo, subrayando la importancia de salvaguardar el tejido productivo agrícola catalán en el contexto de negociaciones supranacionales.

Mientras tanto, la protesta en la AP-7 reflejó el descontento de una parte del sector rural ante los acuerdos comerciales internacionales que, en su opinión, amenazan su actividad y estabilidad. Junts ha situado esta problemática como una prioridad en la agenda parlamentaria, reiterando en varias oportunidades su negativa ante el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, tanto en el debate público como en el ámbito legislativo. La agrupación considera imprescindible que la Generalitat de Cataluña transmita con claridad esa postura, de modo que quedé registrada frente a las instituciones europeas y españolas.

