Feijóo y el PP se conjuran para "pelear" contra el sistema de financiación de Sánchez que busca "comprar el poder"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su partido se han conjurado este domingo en A Coruña para "pelear" contra el sistema de financiación que han acordado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, y que, a su juicio, tiene como objetivo "comprar el poder". "Que se olviden de que aceptemos chantajes. Por encima de sus chanchullos, nosotros pondremos siempre el proyecto común", ha garantizado.

Precisamente, en las conclusiones de la Interparlamentaria que el PP ha celebrado este fin de semana en A Coruña el partido se compromete a "rechazar de forma inequívoca cualquier intento de ruptura del Estado desde el independentismo".

Además, en ese documento de 31 páginas el PP dice que defenderá "el Estado autonómico como un pilar esencial de la libertad, la cohesión territorial y la calidad democrática, conforme al espíritu y la letra de la Constitución de 1978".

"EL SEPARATISMO EXIGE Y LOS ESPAÑOLES PAGAN"

En el discurso de clausura de esta cumbre parlamentaria en A Coruña, Feijóo ha avanzado que el próximo 18 de enero se reunirá en Zaragoza con los presidentes del PP para responder al modelo de financiación de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, que "han dilapidado la igualdad entre españoles".

"El separatismo exige y los españoles pagan", ha denunciado Feijóo, que ha resumido en tres pasos el acuerdo alcanzado por el Gobierno y ERC: "Más impuestos para los españoles, más recursos para el separatismo y más tiempo para Sánchez".

A su entender, esto va de unos políticos "insolidarios exprimiendo a millones de españoles para mantener sus privilegios". "Y eso no es gobernar: es usar el dinero que es de todos para salvarse ellos", ha sentenciado.

"QUE SE OLVIDEN DE QUE ACEPTEMOS CHANTAJES"

Feijóo ha avisado que el PP combatirá ese nuevo modelo de financiación --que aún tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y el Gobierno no tiene atados los apoyos parlamentarios-- y no aceptará "chantajes".

"Por encima de sus chanchullos, nosotros pondremos siempre el proyecto común y es el que el dinero de todos se reparte entre todos", ha manifestado, para añadir que deberían ahorrarse las explicaciones de "mal pagador" porque no están hablando de "de servicios públicos de la gente" sino de "comprar el poder". Por eso, ha dicho que lo van a "pelear" y lo van a "ganar".

COMPROMISOS DEL PP EN LA INTERPARLAMENTARIA

En sus conclusiones, el PP se compromete a defender el Estado autonómico como "un pilar esencial de la libertad, la cohesión territorial y la calidad democrática, conforme al espíritu y la letra de la Constitución de 1978".

Además, el PP asegura que rechazará "de forma inequívoca cualquier intento de ruptura del Estado desde el independentismo, así como los planteamientos que pretenden vaciar o eliminar el modelo autonómico".

También defiende "reforzar el papel de las Comunidades Autónomas como espacios de buena gestión, innovación y cercanía al ciudadano, especialmente en la prestación de los servicios públicos fundamentales"; e impulsar una relación "basada en la lealtad institucional, la cooperación y la corresponsabilidad, superando la confrontación permanente entre administraciones promovida por el Gobierno de España".

Los 'populares' también apuesta por "avanzar en reformas que mejoren la coordinación y el funcionamiento del Estado autonómico, fortaleciendo su eficacia, transparencia y legitimidad, sin destruir ni desnaturalizar el modelo".

El PP también poner en valor los gobiernos autonómicos de su partido "como ejemplo de gestión eficaz, frente al dogmatismo ideológico, la improvisación y el uso partidista de las instituciones".

"LA VIDA COTIDIANA DE LOS CIUDADANOS"

Los 'populares' consideran que el PP apuesta por centrarse en "lo verdaderamente importante: la vida cotidiana de los ciudadanos, la calidad de los servicios públicos, la igualdad ante la ley, la fortaleza de nuestras instituciones y la cohesión territorial".

"Frente al ruido, la improvisación y la degradación de la vida pública, el PP ofrece experiencia, solvencia y un proyecto de país basado en la libertad, la responsabilidad y el respeto a las reglas democráticas. España necesita volver a la normalidad, a la confianza y a la política útil".