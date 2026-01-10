Espana agencias

Vox vuelve a los tribunales por el rescate a Plus Ultra y apunta a Zapatero como persona "determinante" en la operación

Vox ha anunciado este sábado que volverá a personarse como acusación popular en la investigación judicial por las ayudas públicas concedidas a Plus Ultra y ha apuntado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como persona "determinante" en la operación.

El partido ha tomado la decisión de personarse como acusación ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid tras las detenciones el pasado 11 de diciembre del consejero delegado y el presidente de la empresa, Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, respectivamente.

Los implicados fueron detenidos por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal por presunto blanqueo de dinero y quedaron en libertad con medidas cautelares dos días después.

Vox ya presentó querella por estos hechos el pasado 24 de marzo de 2021 ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y se personó como acusación popular en este mismo procedimiento el 21 de abril de 2021.

SE INVESTIGA MALVERSACIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Se están investigando posibles delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y organización criminal, que habrían tenido lugar en el seno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en relación con el rescate de la aerolínea por importe de 53 millones de euros.

La formación política apunta a un papel "determinante" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una operación "bajo sospecha por presuntos delitos de corrupción".

El partido señala que en el rescate de la empresa el expresidente habría mantenido una reunión secreta con el empresario Julio Martínez Martínez, también detenido por la UDEF en la investigación relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Vox apostilla que el exministro de Transportes José Luis Ábalos denunció presiones de Zapatero al respecto del rescate, afirmando que "Zapatero me presionó para facilitar el rescate de Plus Ultra".

Vox agrega que Martínez estaba vinculado a Análisis Relevante, empresa dedicada a actividades de consultoría y asesoramiento estratégico y cliente de Whathefav, empresa del sector de la comunicación y consultoría fundada y gestionada por las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

