Espana agencias

Un herido al explotar una bombona de gas en una vivienda de Burgos

Valladolid, 10 ene (EFE).- Un hombre de 50 años ha resultado afectado por la explosión de una bombona de gas cuando se encontraba en su vivienda de la ciudad de Burgos, ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2.

Ha sido poco después de las ocho y media de la tarde cuando un viandante ha alertado de esta explosión, que ha causado la rotura de cristales de la vivienda ubicada en el número 6 de la calle Alonso de Cartagena, en la capital burgalesa.

En la vivienda se encontraba un hombre de 50 años, inquilino de la misma, que ha necesitado de asistencia médica por un trauma acústico como consecuencia de la explosión, aunque se ha encontrado consciente en todo momento.

El 1-1-2 ha alertado a la Policía Local, a los Bomberos de Burgos y al Cuerpo Nacional de Policía, que han desplazado a sus efectivos hasta el lugar de la explosión, al igual que el personal sanitario de Emergencias de Sacyl, que ha enviado una ambulancia.

Del mismo modo, al tratarse de una explosión de gas, también han sido informadas del suceso las empresas suministradoras de gas Nedgia y Repsol.EFE

