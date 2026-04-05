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La búsqueda del hombre desaparecido en Asturias se retomará mañana por sexto día

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Oviedo, 5 abr (EFE).- Los equipos de rastreo han concluido sin resultado el quinto día de búsqueda del hombre de 76 años desaparecido el miércoles en la localidad asturiana de Quintes y mañana, lunes, retomarán el operativo, ha informado la Guardia Civil.

El dispositivo, que se ha dado por finalizado sobre las 21:30 horas del domingo, se ha centrado en las cercanías de la vivienda del desaparecido, con movilidad reducida, zonas de difícil acceso y el entorno costero.

En el operativo han participado por parte del Instituto Armado efectivos de Seguridad Ciudadana y del Grupo de Rescate, el Servicio Marítimo Provincial, un helicóptero, el equipo de drones y un guía canino con perro.

Por parte del Servicio de Emergencias (SEPA) han intervenido bomberos, la unidad canina y un helicóptero, y también voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja y efectivos de la Guardería de Medio Ambiente.

El dispositivo arrancó el miércoles después de que la hija del desaparecido alertase al 112 de que su familia buscaba al hombre desde las 15:00 horas sin resultados. EFE

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