Luis García: "En el segundo tiempo estuvimos más equilibrados"

Las Palmas de Gran Canaria, 5 abr (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, destacó tras el triunfo de este domingo ante la SD Huesca (2-1) que su equipo estuvo más equilibrado en el segundo tiempo, cuando consiguió firmar la remontada, y generó suficientes ocasiones para acabar ganando el partido.

El técnico asturiano se mostró "feliz" por una victoria a la que "hay que dar valor", pero invita a no mirar la clasificación de una categoría "que no entiende de lógica" y en la que, a su juicio, aún van a pasar muchas cosas.

García Fernández reconoció que en el primer tiempo les faltó "fluidez y velocidad en la circulación de la pelota para encontrar las ventajas", y estuvieron desacertados en una vigilancia defensiva que les costó encajar el gol oscense, anotado por el colombiano Daniel Luna, pero enmendaron todos esos errores tras el descanso.

Ahora bien, descartó que señalara al lateral izquierdo Cristian Gutiérrez y al centrocampista Iñaki González con sus cambios para la segunda parte.

Del primero dijo que tenía molestias de pubis y buscaban "atacar con menos gente para tener más equilibrio", y del segundo está seguro de que "hará carrera en el fútbol".

Tuvo también palabras para elogiar el gol de Estanis Pedrola, que culminaba la remontada. "Es un futbolista diferente, cuando pensamos que va a tirar, siempre tiene un recurso más", relató.

El preparador ovetense sigue fiel a su idea de pensar únicamente en el siguiente partido -el próximo sábado en Málaga-, y pide, incluso a los periodistas, que sigan al pie de la letra ese mensaje.

"Ahora toca competir en los ocho partidos que quedan por delante, viene el momento bonito, estamos en una buena posición, pero hay que dar tranquilidad a los futbolistas, no sirve de nada mirar la clasificación porque van a pasar infinidad de cosas, con enfrentamientos directos y equipos de abajo que ganarán a los de arriba; el fútbol es una montaña rusa", concluyó. EFE

rg/arh