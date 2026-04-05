Espana agencias

Luis García: "En el segundo tiempo estuvimos más equilibrados"

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 5 abr (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, destacó tras el triunfo de este domingo ante la SD Huesca (2-1) que su equipo estuvo más equilibrado en el segundo tiempo, cuando consiguió firmar la remontada, y generó suficientes ocasiones para acabar ganando el partido.

El técnico asturiano se mostró "feliz" por una victoria a la que "hay que dar valor", pero invita a no mirar la clasificación de una categoría "que no entiende de lógica" y en la que, a su juicio, aún van a pasar muchas cosas.

García Fernández reconoció que en el primer tiempo les faltó "fluidez y velocidad en la circulación de la pelota para encontrar las ventajas", y estuvieron desacertados en una vigilancia defensiva que les costó encajar el gol oscense, anotado por el colombiano Daniel Luna, pero enmendaron todos esos errores tras el descanso.

Ahora bien, descartó que señalara al lateral izquierdo Cristian Gutiérrez y al centrocampista Iñaki González con sus cambios para la segunda parte.

Del primero dijo que tenía molestias de pubis y buscaban "atacar con menos gente para tener más equilibrio", y del segundo está seguro de que "hará carrera en el fútbol".

Tuvo también palabras para elogiar el gol de Estanis Pedrola, que culminaba la remontada. "Es un futbolista diferente, cuando pensamos que va a tirar, siempre tiene un recurso más", relató.

El preparador ovetense sigue fiel a su idea de pensar únicamente en el siguiente partido -el próximo sábado en Málaga-, y pide, incluso a los periodistas, que sigan al pie de la letra ese mensaje.

"Ahora toca competir en los ocho partidos que quedan por delante, viene el momento bonito, estamos en una buena posición, pero hay que dar tranquilidad a los futbolistas, no sirve de nada mirar la clasificación porque van a pasar infinidad de cosas, con enfrentamientos directos y equipos de abajo que ganarán a los de arriba; el fútbol es una montaña rusa", concluyó. EFE

rg/arh

Últimas Noticias

Milito afirma que Chivas tuvo más argumentos para sacar la ventaja ante Pumas

Infobae

El Monterrey de la española Lucía García mantiene el liderato del Clausura mexicano

Infobae

La Bolsa española no abrirá hoy, Lunes de Pascua, en sintonía con el resto de Europa

Infobae

Arranca el juicio a la cúpula de Interior con el Gobierno de Rajoy por el caso Kitchen

Infobae

El cubano Marcel Hernández mantiene al Herediano como líder del fútbol costarricense

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Líneas rojas y blancas en el aparcamiento: qué son y por cuánto tiempo se puede estacionar

Líneas rojas y blancas en el aparcamiento: qué son y por cuánto tiempo se puede estacionar

La Justicia avala la incapacidad permanente total de un camionero que perdió la visión en el ojo derecho: solo es capaz de distinguir bultos

Comienza el juicio por el ‘caso Kitchen’: la Audiencia Nacional sienta en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy por el presunto espionaje a Bárcenas

Los desafíos interminables de Carlos Cuerpo en su nuevo puesto: tres leyes atascadas, el fuego cruzado del PP y los aranceles de Trump

El “método gallego” con el que la gente se salta los controles policiales: nació en la época del covid y la DGT conoce cómo funciona

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las emisiones entraron en el mercado

La guerra de Irán impacta en el campo español: el precio del fertilizante se dispara en un momento clave del año

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Galicia

Esta es la casilla de la Renta de 2026 que debes completar si arriendas una o más viviendas en la Comunidad Valenciana

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”

Aday Mara, el primer español en participar en las finales universitarias: el joven pívot quería ser Iker Casillas y ahora sueña con jugar en la NBA

Rafa Jódar y Dani Mérida pisan el acelerador y alcanzan su primera final ATP como tenistas profesionales

El enfado de Lamine Yamal durante el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid: ni siquiera celebró el gol de la victoria