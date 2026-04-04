Esta es la casilla que debes completar en la Renta 2026 si tienes más de un pagador y vives en Cataluña

La Campaña de la Renta comenzará el 2 de abril y la fecha límite será el próximo 30 de junio. (Impulso 06)

La campaña de la Renta 2026 introduce algunas particularidades autonómicas que pueden marcar la diferencia para determinados contribuyentes. En Cataluña, uno de los supuestos más relevantes afecta a quienes han tenido más de un pagador durante el año. Esta situación, bastante habitual en casos de cambio de empleo o pluriempleo, puede obligar a presentar la declaración incluso cuando los ingresos no son especialmente elevados.

Uno de los puntos clave es identificar bien las casillas concretas implicadas en este beneficio fiscal. En este caso, no se trata de marcar una única casilla de forma directa, sino de comprobar y operar correctamente con dos: la casilla [0545], correspondiente a la cuota íntegra estatal, y la casilla [0546], relativa a la cuota íntegra autonómica. La deducción se calcula automáticamente como la diferencia positiva entre ambas, por lo que es fundamental revisar que estos datos estén bien consignados en la declaración.

Esta deducción está pensada para contribuyentes que se ven obligados a presentar la declaración por tener más de un pagador. En concreto, deben haber obtenido rendimientos del trabajo de entre 15.876 y 22.000 euros anuales. Además, es necesario que la suma percibida del segundo y restantes pagadores supere los 1.500 euros, lo que activa la obligación de declarar.

Este detalle es importante, porque muchas personas creen que no tienen que hacer la declaración si no superan los 22.000 euros, pero la existencia de varios pagadores cambia completamente el escenario. En estos casos, Hacienda exige presentar la declaración, aunque los ingresos sean relativamente bajos, lo que puede generar una carga fiscal inesperada.

La campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio de 2025 arranca el próximo 8 de abril.

Requisitos y exclusiones importantes

No todos los contribuyentes con más de un pagador pueden beneficiarse de esta deducción. Por ejemplo, quedan excluidos los pensionistas que hayan solicitado el ajuste de retenciones mediante el modelo 146, siempre que cumplan determinados requisitos. En estos casos, se considera que la situación ya ha sido regularizada previamente.

También hay otras limitaciones relacionadas con los ingresos adicionales. Si el contribuyente ha obtenido más de 1.600 euros en rendimientos del capital mobiliario o ganancias patrimoniales sometidas a retención, no podrá aplicar la deducción. Este punto es clave, ya que muchas veces se pasa por alto y puede invalidar el derecho al beneficio fiscal.

Además, tampoco se podrá aplicar si existen rentas inmobiliarias imputadas, subvenciones públicas o determinadas ganancias patrimoniales que superen los 1.000 euros anuales. La normativa establece claramente estos límites para focalizar la deducción en perfiles concretos de contribuyentes.

Otro aspecto relevante es que la deducción solo se aplica si la diferencia entre la cuota autonómica ([0546]) y la estatal ([0545]) es positiva. Si no lo es, no habrá importe a deducir, lo que hace aún más importante revisar bien los datos antes de presentar la declaración.

Dos personas son atendidas en las oficinas de la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta (Carlos Luján / Europa Press)

Cómo aplicarla correctamente en la declaración

A la hora de hacer la declaración, el contribuyente no tiene que introducir manualmente el importe de la deducción. Lo que debe hacer es asegurarse de que todos los datos relativos a sus ingresos, pagadores y retenciones están correctamente reflejados. A partir de ahí, el propio programa de la Agencia Tributaria calculará automáticamente la deducción si se cumplen los requisitos.

Es especialmente recomendable revisar el borrador con detenimiento, ya que en algunos casos puede no incluir correctamente todos los pagadores o las cantidades percibidas. Un error en este punto puede hacer que la deducción no se aplique cuando sí correspondería.

También conviene prestar atención a los datos fiscales proporcionados por Hacienda y contrastarlos con los certificados de empresa. En situaciones con varios empleadores, es más frecuente que haya discrepancias o datos incompletos, lo que puede afectar directamente al resultado final. En este contexto, guardar toda la documentación laboral -nóminas, certificados de retenciones y contratos- se vuelve fundamental para justificar cualquier ajuste o corrección que sea necesario realizar.