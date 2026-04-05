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Gil Marín: "El VAR solo debe intervenir para corregir errores no interpretables”

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Madrid, 5 abr (EFE).- Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, remarcó este domingo que el VAR “sólo debe intervenir para corregir errores no interpretables, no para decidir en lugar del árbitro principal” y consideró que “sólo queda sentir vergüenza” cuando se ven las imágenes y se escuchan “los audios” de la revisión del VAR del partido ante el Barcelona en la no expulsión de Gerard Martín.

“Cuando vemos las imágenes y escuchamos los audios que comparte la Federación (Española de Fútbol), sólo queda sentir vergüenza. No es posible que nos dejen escuchar sus comentarios, completamente contrarios a lo que debería ser el correcto funcionamiento del VAR, y no pase nada”, valoró Gil Marín en declaraciones a la página web oficial del club.

“Los árbitros tienen el mismo derecho a equivocarse que jugadores, técnicos y dirigentes, pero los errores del juego son eso, errores. Otra cosa es que un árbitro desde el VAR predisponga al principal cuando está juzgando una acción”, continuó.

El consejero delegado del Atlético explicó que “el árbitro de campo debe tener la responsabilidad y tomar las decisiones interpretando la intención de cada uno”.

“El VAR sólo debe intervenir para corregir errores no interpretables, no para decidir en lugar del árbitro principal”, advirtió Gil Marín, que enfocó a los dos últimos encuentros de su equipo, con sendas derrotas ante el Real Madrid (3-2) y el Barcelona (1-2): “No es normal que en jugadas iguales se tomen decisiones diferentes, se cambie el criterio y no sepamos a qué atenernos. Nos ha ocurrido en las dos últimas jornadas. No tiene sentido”.

El consejero delegado del Atlético de Madrid insistió en la diferencia de criterio en la no expulsión de Gerard Martín, en comparación con la explicación que hizo el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de una jugada similar ocurrida en el Betis-Rayo de la vigésimo quinta jornada de LaLiga EA Sports.

“Y lo peor de todo es que el propio CTA explique una jugada hace unas jornadas, asegure que debería haberse resuelto mostrando tarjeta roja y ayer en una jugada idéntica el árbitro tome la decisión correcta y el VAR le lleve al error extralimitándose en sus funciones, ésas que nos han explicado a jugadores, técnicos y directivos y que lamentablemente luego no se cumplen”, afirmó. EFE

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