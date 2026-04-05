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La checa Bouzková, entrenada por Marc López, gana por primera vez el Torneo de Bogotá

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Bogotá, 5 abr (EFE).- La checa Marie Bouzková, de 27 años, venció por 6-7, 6-2 y 6-2 a la húngara Panna Udvardy en una final reñida en la que ganó este domingo, por primera vez, el Torneo WTA de Bogotá en la cancha principal del Country Club de la capital colombiana.

Bouzková -a quien entrena el extenista español Marc López, campeón olímpico de dobles con Rafael Nadal en Río 2016- logró sacar adelante un intenso partido que duró dos horas y 50 minutos.

Con esta victoria logró conseguir el título que se le escurrió en 2024, cuando perdió la final con la colombiana Camila Osorio por 3-6 y 6-7.

La checa, que ocupa el puesto 26 en el ránking de la WTA, arrancó el partido rompiendo el primer servicio de su rival y dominó la primera parte del juego.

Sin embargo, Udvardy reaccionó y le quebró el saque a su rival cuando llevaba el partido 3-2 en contra, gracias, en buena medida, a sus potentes golpes.

En las idas y venidas del encuentro, Bouzková llevaba la ventaja 5-3 y sacaba para ganar al set, pero la húngara reaccionó y le ganó tres juegos consecutivos, por lo que volvió a poner la balanza de su lado.

Al final el set se definió en el 'tie break', donde la checa volvió a desperdiciar la ventaja que tenía, de 5-0, y Udvardy terminó ganado por 7-9 la muerte súbita, a la que ambas tenistas llegaron agotadas por la alta exigencia que supone jugar en la altura de Bogotá, ubicada a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar.

En la segunda manga, Bouzková, que era la primera siembra del torneo, se metió de nuevo en el partido y no tuvo mayores dificultades para imponerse 6-2 a una húngara frustrada, a quien el cansancio le jugó en contra.

El último set lo dominó completamente la checa, que con los restos físicos que le quedaban supo sacar provecho a los errores no forzados de su rival y se impuso 6-2 para celebrar su tercer título de un Torneo WTA, tras los obtenidos en su natal Praga en 2022 y 2025.

Para llevarse el título en Bogotá, Bouzková dejó en el camino a la argentina Jazmín Ortenzi, por 7-6 y 6-2 en semifinales; a la letona Darja Semenistaja, por 6-1 y 7-5 en cuartos; a la belga Hanne Vandewinkel, a quien vencía 6-4 cuando se retiró en octavos, y a la mexicana Ana Sofía Sánchez, por 6-0 y 6-2 en primera fase. EFE

(foto)

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