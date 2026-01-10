Luís Casimiro: “El segundo cuarto que hemos hecho en Manresa es injustificable”

Manresa (Barcelona), 10 ene (EFE).- El técnico del Río Breogán, Luís Casimiro, ha remarcado que “el segundo cuarto que ha hecho el equipo en Manresa es injustificable”, en la derrota de los suyos en la pista del Baxi Manresa por 104-99.

El entrenador castellano-manchego se ha mostrado contento, sin embargo, por el trabajo del equipo en la segunda mitad. “Hemos hecho un tercer y último cuarto muy buenos, si hubiésemos competido así en los cuartos anteriores, hubiéramos tenido más opciones de ganar en una pista muy complicada”, ha dicho.

“Nos ha faltado competir en ese segundo cuarto para tener opciones reales de ganar en Manresa. Sobre mis faltas técnicas, protesto dos acciones muy claras y estoy triste por la falta de criterio de los árbitros en algunas acciones”, ha añadido.

Por último, Casimiro ha hablado de los puntos a mejorar de cara a los próximos partidos. “En el tramo final de la primera vuelta tenemos que ser más regulares. Tenemos reacciones muy buenas, pero no nos podemos ir satisfechos con eso porque hay que jugar igual durante todo el partido”, ha zanjado. EFE

jvs/asc