EH Bildu reitera su propuesta de una "lista nacional popular sobre un programa de mínimos" para las elecciones generales

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha reafirmado en su propuesta de una "lista nacional popular sobre un programa de mínimos" de cara a unas hipotéticas elecciones generales y ha abogado por "partir de los puntos en común", a pesar de "no defender todos las mismas políticas o proyectos estratégicos".

Arnaldo Otegi ha abierto este sábado la Asamblea General ordinaria que EH Bildu ha celebrado en Bizkaia Aretoa, en Bilbao, en la que ha hecho balance de la iniciativa ciudadana "Diálogo Nacional".

En su intervención, Otegi ha planteado, frente a unas "supuestas elecciones" sobre las que EH Bildu "no va a especular cuándo son" y ante la "evolución posible en el Estado español que puede ser de carácter autoritario", una "lista nacional popular sobre un programa de mínimos que es bien sencillo".

Tras insistir en que el debate no es "cuándo son" las elecciones sino "qué queremos hacer con esas elecciones", ha señalado que ante unas elecciones generales "no estamos para decir dónde tenemos las diferencias, sino para decir dónde tenemos las coincidencias".

Arnaldo Otegi ha reconocido que "hay diferencias y no defendemos todos las mismas políticas o proyectos estratégicos", pero ha reiterado que su planteamiento es "el de partir de los puntos que tenemos en común".

"Y si todos coincidimos en que Euskal Herria es una nación de siete territorios que tiene derecho a decidir libre y democráticamente su futuro, que el euskera es nuestra lengua nacional y que todos los vascos tenemos los mismos derechos en toda Euskal Herria, podemos hacer una lista que ponga detrás a un millón de vascos para decirle al Estado que ésta es la voluntad nacional democrática popular de este pueblo. Esa es nuestra oferta", ha insistido.

Otegi ha asegurado también que los comicios generales son "una oportunidad para transformar esas elecciones en las elecciones vascas de Hego Euskal Herria para que los vascos expresen como país su voluntad política". "Los mismos que impusieron la división de territorios nos van a poner las urnas, desde Cortes hasta Hondarribia", ha apuntado, para añadir que hay "dos opciones, una actuar como partido y otra como pueblo".

"ESPACIO SERENO QUE MIRA A LARGO PLAZO"

El secretario general de EH Bildu ha querido recordar "dos halagos" que ha recibido su partido "en privado" que considera "importantes": "Que EH Bildu forma un espacio sereno, plural y tranquilo que mira a largo plazo".

Tras explicar que el centro "no consiste en una sigla, sino en un proyecto nacional y social que busca un espacio diferente para nuestro país", ha subrayado que ese centro es "fundamentalmente el pueblo", así como "la defensa de los intereses de las mayorías populares", y que colocar dichos intereses en el centro de su actividad política ha llevado al partido a ser "la primera fuerza política" en Euskadi.

"Hemos sido coherentes. En nuestra conferencia política decidimos poner en marcha un diálogo nacional y lo hemos hechos con humildad. Queremos contrastar nuestro diagnóstico político con el pueblo, haciendo un ejercicio de escucha, para saber si está de acuerdo o no y recoger sus preocupaciones y retos", ha afirmado, para añadir que "lo nuestro no es dar clase, sino proponer humildemente y escuchar al pueblo".

En ese sentido, Otegi ha "llegado a la conclusión" de que los debates que "las élites quieren plantear" y "las preocupaciones y retos que tiene la gente no son los mismos, hay una distancia sideral", lo que es una conclusión "significativa".

"Otra cosa que se hace es especular. ¿Cuántas veces nos han preguntado, en los medios de comunicación, cuándo serán las elecciones?", ha dicho, para contestar que "la pregunta no es cuándo serán, sino qué propone cada uno ante las elecciones".

El secretario general de EH Bildu ha advertido que las decisiones que "en los próximos meses y años" tendrán que tomarse "respecto al nuevo estatus político, el autoritarismo, programas sociales" tendrá que hacerse "desde la serenidad y entre todos, con el pueblo". "Y lo que se hace con el pueblo no da miedo, las decisiones no las tomamos como otros hacen en la política convencional", ha remarcado.

Otegi considera que "Euskal Herria tiene condiciones para hacer lo que no puede hacerse en otros sitios". Aquí hay la suficiente inteligencia, compañerismo y militancia para hacer las cosas de otro modo", ha asegurado, para insistir en que lo que su partido puede "ofrecer al mundo" es "otros mundos que son posibles frente al que se nos quiere imponer".

"Esa es nuestra responsabilidad política, una nueva Euskal Herria, socialista, feminista, euskaldun y soberana. Es el camino que haremos, con toda la calma, sin perder la sonrisa y trabajando siempre con humildad. ¡Al tajo!", ha finalizado.

