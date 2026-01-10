EH Bildu cree "imprescindible poner fin de una vez por todas a las medidas de excepción" que se aplican a presos de ETA

EH Bildu ha considerado "imprescindible poner fin, de una vez por todas, a las medidas de excepción que se les sigue aplicando" a los presos de ETA y ha exigido "dar una solución integral y definitiva a la situación que viven".

EH Bildu ha participado este sábado en Bilbao en la marcha de Sare con una representación encabezada por su secretario general, Arnaldo Otegi, el portavoz parlamentario, Pello Otxandiano, el senador Gorka Elejabarrieta, la portavoz de la formación en Navarra, Laura Aznal, y la secretaria de EH Bildu en Navarra, Miren Zabaleta.

EH Bildu ha puesto en valor "la apuesta de la sociedad vasca por la paz, la resolución y la convivencia" y ha destacado que, "un año más, la ciudadanía vasca ha respondido de forma masiva a la convocatoria realizada por Sare y ha llenado las calles de Bilbao".

Tras destacar que "una amplia mayoría de la sociedad vasca ha expresado hoy en Bilbao su firme compromiso en favor de la paz, la resolución y la convivencia", EH Bildu ha dicho que "hace suya esta apuesta expresada por la sociedad vasca" y se ha comprometido a "seguir trabajando para que se haga realidad".

"Es evidente que en los últimos años se han dado pasos en la construcción de la convivencia democrática, pero aún quedan cuestiones que siguen sin resolverse, como es la situación que viven presos, huidos y deportados", ha advertido.

Para ello, ha apuntado, "resulta imprescindible poner fin de una vez por todas a las medidas de excepción que se les sigue aplicando y dar una solución integral y definitiva a la situación que viven presos, huidos y deportados".

En ese sentido, ha insistido en que "la paz, la resolución y la convivencia requiere necesariamente de que no haya presos políticos en las cárceles".

"Ha llegado el momento de vaciar las cárceles y abrir las puertas de par en par a una resolución integral", ha defendido, para asegurar que la izquierda independentista "se mantiene firme en su compromiso de hacer realidad este deseo de la gran mayoría de la ciudadanía vasca".