3-1. Moleiro y Gerard Moreno desmontan al Alavés

Pablo Verdú

Vila-real (Castellón), 10 ene (EFE).- El Villarreal continúa con su marcha triunfal en LaLiga tras superar al Deportivo Alavés en un encuentro que, tras complicarse en la primera parte, decantaron a su favor Alberto Moleiro, autor de un tanto y una asistencia, y Gerard Moreno.

Tras una mala primera parte, el Villarreal reaccionó gracias a la entrada de Gerard Moreno, que además de sumar una nueva diana revitalizó por completo el ataque del equipo castellonense.

La primera acción del partido fue una declaración de intenciones de lo que iba a suceder durante la primera parte.

El Alavés, más intenso desde el inicio, generó en apenas 30 segundos la primera ocasión tras un centro de Carlos Vicente que Toni Martínez remató de espuela de forma acrobática.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet, con un centro del campo poblado, bloqueó la salida de balón del Villarreal, impreciso e incómodo ante la presión del rival.

El Alavés tampoco permitió al Villarreal explotar el contragolpe, por lo que el equipo de Marcelino, en el que quedaron eclipsados jugadores como Comesaña, Moleiro, Buchanan o Ayoze, fue desesperándose con el paso de los minutos.

Con el partido a mínimas pulsaciones, el Alavés comenzó a mirar con más frecuencia hacia la meta contraria, siempre por el carril de un afilado Carlos Vicente.

Tras un remate de chilena sin peligro de Toni Martínez, Carlos Vicente dispuso de la mejor ocasión de su equipo, pero el aragonés cruzó en exceso su disparo.

El aviso pareció despertar al Villarreal, que tuvo su mejor y única oportunidad con un disparo de Mikautadze que no encontró portería.

El conjunto castellonense, impreciso y desdibujado, aún se llevó un último susto antes del descanso con un disparo lejano de Ibáñez, que intentó sorprender sin éxito a un adelantado Luiz Júnior.

Marcelino García, descontento con la imagen de su equipo, recurrió a Gerard Moreno al inicio de la segunda parte para ganar presencia ofensiva.

La salida del catalán despertó al Villarreal, que a los dos minutos tuvo su primera opción para marcar tras una genialidad de Mikautadze.

La mejoría del Villarreal no tardó en dar sus frutos y una nueva acción brillante, esta vez de Moleiro, le permitió batir la portería de Sivera.

El canario aprovechó un mal rechace de la defensa para alojar el balón en la escuadra de la portería vitoriana con un extraordinario disparo con rosca.

El conjunto de Coudet acusó el impacto y comenzó a mostrar grietas en su estructura, lo que aprovechó el Villarreal para activar su velocidad de crucero.

En la primera acción en la que el conjunto castellonense pudo correr, Gerard Moreno volvió a golpear al Alavés con un gran remate desde la frontal del área tras un despeje de Sivera.

Coudet realizó un doble cambio para reestructurar a su equipo, pero el Villarreal, ya con el viento a favor, tuvo el partido controlado pese a los intentos de Toni Martínez y Aleñá por recortar distancias con disparos lejanos.

Con el Alavés cada vez más volcado, el Villarreal comenzó a coleccionar contragolpes en busca de la sentencia, que llegó tras un pase de fantasía de Moleiro que culminó Mikautadze con una vaselina.

En plena estampida local, el georgiano pudo ampliar la cuenta con un nuevo tanto, pero en esta ocasión Sivera salvó con el pie el remate del atacante.

El Villarreal se sintió ya ganador y el Alavés, que nunca dejó de intentarlo, encontró el gol casi por accidente. Un grave error de Partey en la salida del balón permitió a Toni Martínez recortar distancias con un potente disparo.

El gol animó al Alavés, que estuvo cerca de marcar el segundo con un remate de Rebbach, pero el conjunto vitoriano no tuvo fuerzas ni tiempo para volver a comprometer el partido al equipo castellonense.

Ficha técnica:

3 - Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Pedraza (Oluwaseyi, min. 82); Buchanan (Pépé, min. 67), Comesaña, Parejo (Thomas Partey, min. 67), Moleiro (Cardona, min. 77); Ayoze (Gerard Moreno, min. 46) y Mikautadze.

0 - Deportivo Alavés: Sivera; Jonny Otto (Youseff, min. 58), Tenaglia, Pacheco, Parada; Blanco, Ibáñez (Guevara, min. 58); Carlos Vicente, Guridi (Rebbach, min. 80), Aleñá (Eneko Ortiz, min. 80) y Toni Martínez.

Goles: 1-0, min. 49: Moleiro. 2-0, min. 55: Gerard Moreno. 3-0, min. 75: Mikautadze. 3-1, min. 85: Toni Martínez.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité gallego). Mostró tarjeta amarilla a Aleñá por el Deportivo Alavés.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la décimo novena jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de La Cerámica ante 17.011 espectadores. EFE

