Rodrygo, 25 cumpleaños en su mejor versión... siendo duda para la final

Óscar Maya Belchí

Yeda (Arabia Saudí), 9 ene (EFE).- Rodrygo Goes se ha erigido en los últimos partidos en una de las figuras clave del Real Madrid. Tras encadenar 32 partidos oficiales sin marcar, en su peor momento en el conjunto blanco, el brasileño ha retomado el vuelo y suma tres goles y tres asistencias en sus últimas cinco titularidades.

Un rendimiento de Rodrygo que le hace ser pieza fundamental para Xabi Alonso con vistas a la final de la Supercopa de España contra el Barcelona del domingo (20.00 horas CET, -1 GMT) en Yeda (Arabia Saudí), pero el técnico aún no sabe si podrá contar con él o no; y a qué porcentaje.

El brasileño acabó con molestias la semifinal contra el Atlético de Madrid, en la que marcó un gol decisivo para que el Real Madrid siga vivo en la competición, y, tras las primeras exploraciones este jueves aún no es seguro que pueda estar disponible contra el Barça.

Más pruebas el sábado y las sensaciones del futbolista, que abandonó el Alinma Stadium con un vendaje en la parte baja de la pierna derecha.

Pendiente Xabi de su atacante más en forma. Kylian Mbappé y sus 29 goles quedan al margen por el esguince de rodilla que sufrió el francés y que le hace incorporarse este mismo viernes a la concentración en Yeda. Se entrenará un día, el sábado, y se decidirá cuánto puede participar.

Gonzalo, el sustituto de Mbappé en su ausencia, marcó un triplete ante el Betis, pero se fue sin anotar en el partido completo contra el Atlético de Madrid.

Por otro lado, Vinícius Junior encadena 16 partidos consecutivos sin marcar y, además, sus sensaciones sobre el terreno de juego están lejos de ser las mejores, al perder esa chispa en el uno contra uno que le hizo casi indefendible en el pasado.

Con estos condicionantes en el ataque, además de las dudas en defensa también por los jugadores tocados, afronta el Real Madrid un clásico con un título en juego, en el que el nivel de Rodrygo será fundamental para determinar las opciones del conjunto blanco.

El brasileño marcó ante el Atlético de Madrid su tercer gol en los últimos cinco partidos que ha sido titular, a los que suma otras tres asistencias. Seis participaciones en cinco encuentros. Números de élite tras superar su gran bache.

32 partidos y 1.415 minutos sin ver portería. La mala racha de Rodrygo Goes en 2025 que le hicieron perder la confianza en su juego. Sin embargo, desde el partido de Liga de Campeones contra el Manchester City, en el que Xabi Alonso apostó por el brasileño a pesar de su pobre estado de forma, todo ha cambiado.

Una titularidad que llegó por sorpresa, después de que en los cuatro partidos anteriores tuviera en tres minutos desde el banquillo y en otro se quedase sin participar.

Una que ha recuperado, llegado su 25 cumpleaños, este viernes 9 de enero, y a dos días de enfrentarse al FC Barcelona, el rival contra el que más asistencias ha dado en su trayectoria deportiva -5-. Además, en los 16 partidos contra los azulgrana en los que ha participado ha anotado tres tantos. EFE

