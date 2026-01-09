Espana agencias

Roberto Martínez cumple tres años dirigiendo a Portugal con el Mundial como gran reto

El estratega español atraviesa una etapa marcada por triunfos al frente del equipo luso, clasificando con autoridad tanto a la próxima Copa Mundial como a la Eurocopa, donde buscará redimir la actuación anterior de la selección

La obtención del título de la Liga de Naciones en 2025, tras imponerse a España en la tanda de penaltis, figura entre los logros recientes alcanzados por Roberto Martínez al mando de la selección portuguesa. Según consignó EFE, el entrenador catalán mantiene una trayectoria caracterizada por éxitos en el banquillo de Portugal y se prepara para enfrentar el desafío principal de la Copa Mundial, tras dejar atrás una serie de resultados positivos en competencias previas.

El medio EFE detalló que, bajo la dirección de Martínez durante los últimos tres años, Portugal ha registrado 25 triunfos en 36 partidos. Este rendimiento comprende su sólida actuación en la ronda clasificatoria para la cita mundialista, en la que el equipo terminó como líder de su grupo. El camino incluyó una victoria por la mínima diferencia ante Irlanda y un empate 2-2 con Hungría, este último resultado generó complicaciones temporales en el trayecto del combinado luso, especialmente considerando la derrota por 0-2 nuevamente contra la selección irlandesa. No obstante, el pase al Mundial quedó asegurado con un abultado 9-1 sobre Armenia, encuentro que sirvió para disipar cualquier duda sobre la clasificación.

El reto más inmediato para Martínez será superar el registro anterior de la selección en el mundial de Catar, donde fueron eliminados en cuartos de final ante Marruecos. Según lo publicado por EFE, la expectativa gira ahora en torno a la capacidad del seleccionador español para alcanzar una conclusión más exitosa que la obtenida en esa edición, especialmente ante el peso de haber liderado un ciclo de resultados sobresalientes.

En la fase de acceso a la Eurocopa de 2024, Portugal, bajo la conducción del estratega español, logró una marca perfecta con 10 victorias en la totalidad de los encuentros disputados. Sin embargo, el camino se cerró en la ronda de cuartos de final tras caer frente a Francia. EFE también puntualizó que la reciente eliminación en la máxima competición continental europea ha elevado las expectativas hacia el desempeño del equipo en la Copa Mundial.

La agenda del conjunto portugués tiene como próxima cita un duelo amistoso ante México, previsto para marzo, que coincidirá con la reapertura del Estadio Azteca. Este recinto, de notable tradición futbolística, figura también como una de las sedes seleccionadas para recibir partidos durante la próxima Copa Mundial, según reportó EFE.

Roberto Martínez, procedente de Cataluña, asumió la dirección técnica del combinado luso con la perspectiva de renovar el rendimiento mostrado en ediciones previas de los grandes torneos. Durante su gestión, ha buscado fortalecer tanto el bloque defensivo como las opciones ofensivas, lo que se ha traducido en una sucesión de victorias y clasificaciones exitosas. La dirección deportiva bajo Martínez ha sido objeto de reconocimiento entre los principales actores futbolísticos de Portugal, conforme a lo informado por EFE.

El actual proceso de concentración y preparación apunta a optimizar el desempeño en la máxima competición internacional, tras haberse sobrepuesto a momentos adversos en la ronda de clasificación y haber sellado el pase con una goleada contundente en la jornada final. De acuerdo con EFE, la selección lusa mantiene la mirada puesta en dejar atrás la eliminación anterior y establecer una campaña que refleje el crecimiento alcanzado bajo el actual cuerpo técnico.

En el entorno de la selección, el ciclo de Martínez se evalúa en función de la consistencia mostrada ante rivales de diversa talla, así como por la capacidad de recuperación ante resultados adversos parciales, como ha sucedido en la reciente ronda clasificatoria y en fases decisivas de torneos europeos. El foco de atención estará sobre la manera en la que el entrenador español gestione los recursos humanos y las variantes tácticas de cara al estreno en la Copa Mundial.

Mientras, aficionados y analistas mantienen altas expectativas sobre la posibilidad de una actuación destacada en la próxima cita mundialista, considerando tanto la experiencia acumulada en el banquillo como la calidad exhibida por los futbolistas portugueses en la etapa reciente. Martínez contará con una base de jugadores acostumbrados a las exigencias internacionales, lo que refuerza la apuesta por un papel competitivo en el torneo, de acuerdo con lo consignado por EFE.

