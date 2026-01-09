Muere en Madrid Phillipe Junot, primer marido de la princesa Carolina de Mónaco

Madrid, 9 ene (EFE).- El francés Philippe Junot, el que fuera primer marido de la princesa Carolina de Mónaco y padre de Isabelle, marquesa de Cubas, ha fallecido este jueves en Madrid a los 85 años.
Su hija mayor, Victoria, ha sido la encargada de anunciar el fallecimiento de su padre a través de un comunicado difundido en las redes sociales.
"Ha partido de este lado del mundo en paz y rodeado de su familia el 8 de enero de 2026 en Madrid, después de una larga y hermosa vida llena de aventuras", ha comunicado su hija.
Phillipe Junot fue conocido por su relación con la princesa Carolina de Mónaco y por su imagen de 'playboy' en la década de los 70. EFE
Últimas Noticias
63 detenidos en la rave de Albacete por disturbios y organización de evento ilegal
Peligro de aludes en Picos de Europa por nieve reciente, viento fuerte y capas débiles
Nuevas Generaciones del PP publica una imagen de IA con Sánchez con los pantalones bajados ante Junqueras
La rama juvenil del partido conservador genera controversia en redes al divulgar una ilustración generada digitalmente con burlas políticas tras el anuncio de un importante acuerdo económico entre el Ejecutivo central y Esquerra Republicana, reanudando disputas anteriores
Pamesa Teruel retoma la Superliga en Almería con el objetivo de estabilizar su temporada
Cuarto clásico consecutivo por el título en Arabia Saudí
MÁS NOTICIAS