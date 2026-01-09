Muere el fundador del PSC, exdiputado y exsenador Josep Maria Triginer a los 82 años

El papel desempeñado por Josep Maria Triginer en las negociaciones con el presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, marcó un hito en el restablecimiento de la Generalitat Provisional de Cataluña en la transición democrática. Estas conversaciones permitieron la restauración de una institución clave para la autonomía catalana tras años de dictadura, según informó Europa Press. El exdiputado y fundador del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) falleció este viernes a los 82 años, tal como anunció el propio partido en un comunicado difundido a través de la red social X, y recogido por Europa Press.

Triginer, nacido en 1943 en Agramunt (Lleida), inició su militancia política en las Juventudes Socialistas durante el periodo franquista en 1962, según detalló Europa Press. Durante la etapa final de la dictadura desempeñó un rol central como impulsor y primer secretario de la reconstrucción de la Federación Catalana del PSOE, posicionándose como uno de los protagonistas en el proceso de reorganización del socialismo en Cataluña.

De acuerdo con Europa Press, Triginer fue elegido diputado del Congreso de los Diputados en 1977, cargo que ostentó hasta 1989. En esa primera legislatura democrática posterior al franquismo, participó en la firma de los Pactos de la Moncloa como representante del PSC junto a Joan Reventós, situándose así en el corazón de los acuerdos políticos que guiaron la transición de España hacia una democracia parlamentaria y social. Más tarde, entre 1989 y 1993, ejerció como senador, aportando su experiencia en la cámara alta.

El medio también consignó que Triginer tuvo un papel determinante en la constitución del PSC en 1978, involucrándose tanto en la articulación de la estructura interna del partido como en los debates institucionales clave de la época. Ese mismo año, integró la comisión del Congreso encargada de redactar el anteproyecto del Estatut d’Autonomia de Catalunya, sentando las bases legales del régimen autonómico catalán y colaborando en el diseño del marco autonómico vigente.

En el periodo que transcurrió entre 1977 y las primeras elecciones catalanas tras la recuperación democrática en 1980, Triginer formó parte de la Generalitat Provisional, donde asumió la función de conseller, según publicó Europa Press. Su participación durante esos años resultó clave en el proceso de normalización institucional y política de la autonomía catalana.

Europa Press informó también sobre su vinculación con el ámbito de los medios públicos, ya que fue consejero de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, hoy conocida como Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), lo que amplía su trayectoria más allá de la política estricta hacia la gestión de los medios de comunicación públicos en Cataluña.

La reacción del actual presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, fue contundente al definir a Triginer en X como “referente para el socialismo catalán”. Según citó Europa Press, Illa afirmó que “su compromiso con la democracia, la justicia social y Catalunya siempre serán un referente para nosotros”, reconociendo la influencia de Triginer en los valores y la orientación ideológica del partido.

La labor de Triginer durante la transición democrática, así como su rol en la reconstrucción institucional catalana y su trayectoria desde la clandestinidad bajo el franquismo hasta la consolidación del PSC como partido mayoritario del socialismo catalán, figura entre las contribuciones más destacadas que recogen los reportes de Europa Press. Su fallecimiento representa la desaparición de uno de los actores centrales del socialismo catalán, cuyo legado permanece presente tanto en la memoria política contemporánea como en los avances sociales e institucionales asociados a la democracia y la autonomía catalana.