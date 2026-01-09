Luis García traslada la presión al Deportivo: "Su objetivo es el ascenso, sin duda"

En la rueda de prensa previa al enfrentamiento, Luis García, responsable técnico de la UD Las Palmas, evitó restar valor a la amenaza que representa el ataque del Deportivo de La Coruña. Señaló de forma específica a Yeremay Hernández, a quien describió como el futbolista "más valioso" de la Segunda División, junto con otros atacantes como Mella y Soriano, y resaltó que el peligro coruñés se basa en la aportación de todo el frente ofensivo. A partir de este reconocimiento, el entrenador destacó que la visita del conjunto gallego al Estadio de Gran Canaria, programada para el sábado, enfrenta a dos equipos con historia en la élite del fútbol español y consideró el partido como un reto destacado de la temporada, según información de la Agencia EFE.

Luis García transmitió en sus declaraciones que, para él, el Deportivo de La Coruña representa un contendiente de primera línea en la lucha por el ascenso. De acuerdo con EFE, García subrayó que la meta del club visitante es inequívocamente el salto a la máxima categoría, respaldado por un contingente de jugadores determinantes y un presupuesto significativamente reforzado tras una reciente ampliación de capital. "Tienen buen fútbol y jugadores determinantes en la categoría, así como un presupuesto muy importante, con una ampliación de capital en los últimos días para conseguir su objetivo, que sin lugar a dudas es el ascenso", citó la agencia en relación a las declaraciones del técnico asturiano.

Según lo publicado por EFE, el entrenador de la UD Las Palmas prefirió desplazar la presión hacia el conjunto gallego, evitando identificar a su propio equipo como favorito a lograr el ascenso. Explicó que, aunque Las Palmas mantiene ilusión y ambición, la mayor motivación en este momento radica en la posibilidad de disputar el partido ante un estadio con la mejor entrada de la temporada, algo que, manifestó, ha perseguido desde que asumió la dirección técnica durante el verano pasado.

En sus comentarios, García recalcó el carácter histórico del duelo frente al Deportivo, describiéndolo como un "encuentro bonito" entre equipos acostumbrados a competir en Primera División. Expresó el deseo de que el conjunto isleño muestre control y equilibrio durante el partido, sin modificar en exceso el planteamiento habitual pese al protagonismo individual de jugadores como Yeremay Hernández. "No me va a condicionar hasta el punto de cambiar el planteamiento habitual, sino que adaptaremos ciertas cosas bajo la premisa habitual de atacar y defender de forma colectiva", declaró el entrenador, de acuerdo con EFE.

García indicó que la estrategia del equipo canario se enfocará en mantener vigilancias efectivas sobre los principales atacantes blanquiazules y en asegurar solidez cuando el conjunto no controle la posesión del balón. Precisó que el Deportivo de La Coruña no depende únicamente de la velocidad y capacidad de Yeremay Hernández, sino que cuenta con otras opciones ofensivas de relevancia. En palabras de EFE, destacó también el papel de Mella y Soriano como referentes en la línea de ataque gallega.

De acuerdo con la agencia, el técnico insistió en la necesidad de encarar el partido conservando la humildad y la cautela, especialmente ante el inminente cierre de la primera vuelta del campeonato. Resaltó que alcanzar la condición de "campeón de invierno" tendría solo un valor simbólico, sin repercusión inmediata en los objetivos de la temporada: "Quedarán seis meses frenéticos de competición y si llegamos al ecuador como campeones de invierno será estadística pura, que no tiene ningún premio adicional", comentó García, aunque admitió que una buena posición en este punto de la temporada sí contribuye al entusiasmo de la plantilla y el entorno.

EFE consignó que el entrenador reiteró que su primera aspiración al llegar a Las Palmas fue generar ilusión con el estilo de juego del equipo y ver lleno el Estadio de Gran Canaria. A días del partido ante el Deportivo, todas las previsiones apuntan a que la gradas recibirán la mayor asistencia de público en lo que va del campeonato, alimentando la expectativa de un choque directo entre dos clubes considerados tradicionalmente candidatos al ascenso. La agencia detalló además que a pesar de las cifras históricas y las trayectorias de ambos equipos, García rehúye las etiquetas de favorito, insistiendo en que la prioridad está puesta en competir bien, manejar el partido conforme a la identidad de la UD Las Palmas y mantener la regularidad en el rendimiento más allá del resultado inmediato.

El encuentro entre la UD Las Palmas y el Deportivo de La Coruña cierra la primera mitad del calendario, marcando un punto de inflexión para los objetivos futuros de ambos equipos. Según EFE, la preparación para el choque incluye adaptar aspectos tácticos para contrarrestar las fortalezas coruñesas, sin desvirtuar la filosofía colectiva que ha propuesto el cuerpo técnico grancanario desde el comienzo de la campaña.